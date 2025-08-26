Пивз, зелья и шахматная партия: чего лишились поклонники Хогвартса

Казалось бы, культовый фильм "Гарри Поттер и философский камень" уже давно разобран поклонниками по кадрам, но его режиссёр до сих пор испытывает сожаление. Крис Коламбус признался, что в финальную версию картины не вошли эпизоды, которые могли бы стать настоящими жемчужинами истории.

Упущенные сцены, которые могли всё изменить

"Я жалею, что так и не смог добавить полтергейста Пивза в первый фильм. К тому же, в "Философском камне" есть сцена, где Гермиона и Гарри пробуют зелья в одном из испытаний, и один из них может погибнуть в любой момент. Всё это выглядело для меня как невероятная шахматная партия, которую мы просто не успели снять. Это до сих пор иногда не даёт мне спать по ночам. Надеюсь, эти сцены появятся в сериале", — сказал Коламбус.

Персонаж Пивз, любимый многими читателями книг Джоан Роулинг, так и не появился в киноадаптациях. Между тем, он должен был добавить особый колорит и озорной хаос в атмосферу Хогвартса. Что касается сцены с зельями, то в книге именно это испытание помогло Гермионе проявить свой ум и сыграло важную роль в раскрытии её характера.

Почему сериал сможет исправить ошибки

В беседе с RadioTimes Коламбус отметил, что завидует создателям нового сериала. Их преимущество — расширенный хронометраж. По словам режиссёра, именно формат сериала позволит воплотить то, что невозможно было уместить в кино: детали, второстепенные сюжетные линии и любимых фанатами персонажей.

Когда ждать премьеру

Сериал "Гарри Поттер" выходит на экраны в 2027 году. Его производством занимается телеканал HBO, а съёмки стартовали в июле на студии Warner Bros. Studios Leavesden. В первом сезоне будет всего восемь серий, но создатели обещают, что каждая из них станет более подробным и глубоким отражением книги, чем это позволяли полнометражные фильмы.