Хогвартс
© commons.wikimedia.org by Hogwarts Legacy official YouTube channel is licensed under CC BY 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:59

Сказка стала реальностью: как Доминик МакЛоклин шагнул в волшебный мир "Гарри Поттера"

Variety: Доминик МакЛоклин назвал роль в сериале по "Гарри Поттеру" мечтой детства

Представьте, что ваша любимая история оживает прямо на глазах — именно такие эмоции испытывает Доминик МакЛоклин, которому досталась главная роль в новом сериале по вселенной "Гарри Поттера". Для молодого актёра участие в проекте стало не просто работой, а исполнением давней мечты.

"Честно говоря, это немного сюрреалистично, потому что я большой фанат "Гарри Поттера" с самого детства. И, конечно, это роль моей мечты, так что я очень рад, что могу ее сыграть", — признался МакЛоклин в интервью Variety.

Магия на улицах Нью-Йорка

Съёмочная группа уже обосновалась на Манхэттене: сцены снимают на Боро-стрит, где недавно прохожие застали актёров в костюмах. Очевидцы сняли видео, как Доминик МакЛоклин вместе с Ником Фростом, исполняющим роль Хагрида, неспешно прогуливаются по декорациям Косого переулка. Атмосфера получилась настолько достоверной, что, по словам свидетелей, создавалось ощущение, будто они оказались внутри книги.

Интересный факт: улицы Нью-Йорка уже не впервые превращаются в магическую локацию. К примеру, часть сцен фильмов "Фантастические твари" также снималась в декорациях, стилизованных под столицу магического мира.

Трудности съёмок

Работа над первым сезоном продлится до мая 2026 года. Хотя он включает всего восемь серий, производство растянется почти на два года. Причина — строгие законы о детском труде. Согласно американским правилам, несовершеннолетние актёры могут находиться на площадке лишь ограниченное количество часов в день, что значительно замедляет темпы съёмок.

