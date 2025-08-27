Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хогвартс
Хогвартс
© commons.wikimedia.org by Hogwarts Legacy official YouTube channel is licensed under CC BY 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:02

Новый сериал по Поттеру — но без человека, который создал его магию

Крис Коламбус объяснил отказ от участия в сериале HBO по книгам Джоан Роулинг

Неожиданный отказ одного из главных творцов поттерианы вызвал много обсуждений среди поклонников. Ведь именно Крис Коламбус, снявший первые два фильма о мальчике-волшебнике, заложил визуальные и эмоциональные основы вселенной, которую зрители полюбили по всему миру. Однако возвращаться к франшизе в новом формате он не намерен.

"Вы уже видели мою версию"

HBO готовит масштабный перезапуск: сериал с новым актерским составом и свежей творческой командой. Казалось бы, пригласить Коламбуса было бы символично. Но режиссер от предложения отказался:

"Я не сделал этого, потому что вы уже видели мою версию, — отшутился он в диалоге с Variety. — Мне больше нечего делать в мире Поттера".

При этом кинематографист подчеркнул, что относится к проекту с интересом и без негатива:

"Самое замечательное, что им удастся сделать то, что хотели перенести на экран мы, но у нас не было такой возможности", — пояснил он.

Неснятые герои и возможности сериала

Коламбус вспомнил, что формат полнометражного кино накладывал ограничения. Некоторые персонажи книг так и не добрались до экрана. Яркий пример — Пивз, проказливый призрак из "Философского камня".

"У нас просто не было времени на разработку персонажа", — отметил режиссер.

Теперь именно сериал может позволить создателям уделить внимание тем деталям и образам, которые остались за кадром. Фанаты надеются, что именно такие элементы сделают новую адаптацию ближе к духу книг.

Взгляд на фигуру Джоан Роулинг

Не обошёл Коламбус и тему, которая уже несколько лет вызывает бурные дискуссии — отношение к Джоан Роулинг. Создательница вселенной подвергается критике за свои высказывания, и многие обсуждают, как это отражается на восприятии её книг.

"Мне нравится иногда отделять художника от его искусства, и я думаю, это важно делать всем. То, что произошло с ней, крайне прискорбно", — сказал Коламбус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эмма Робертс снимется в фильме вчера в 23:48

Эмма Робертс возвращается на экраны с фильмом, где романтика встречает убийство

Эмма Робертс сыграет в необычном ромкоме с элементами детектива "A Murder Uncorked" — фильм обещает стать началом новой захватывающей франшизы.

Читать полностью » Spotify запустит функцию личных сообщений внутри приложения вчера в 22:56

Spotify перестал быть только музыкой: теперь он превращается в мессенджер

Spotify запускает личные сообщения: теперь песни, подкасты и аудиокниги можно будет обсуждать прямо в приложении. Но есть нюанс с регионами запуска.

Читать полностью » Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги в Москве обошлась в 6 миллионов рублей — Life вчера в 21:39

Счёт за счастье: сколько на самом деле стоила свадьба Муцениеце и Дранги

Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги превзошла ожидания: яхт-клуб в центре Москвы, звёздные гости и расходы в 6 миллионов рублей.

Читать полностью » Игорь Матвиенко: вчера в 20:33

Евровидение и Интервидение похожи только на первый взгляд — Матвиенко объяснил разницу

Почему "Интервидение" противопоставляют "Евровидению" и чем участие США может удивить публику — о главных интригах нового музыкального конкурса.

Читать полностью » Марк Дакаскос заявил о желании работать с Юрой Борисовым после фильма вчера в 19:24

Когда боевик встречает драму: чем Юра Борисов покорил легенду Голливуда

Марк Дакаскос признался, что хочет сняться с Юрой Борисовым после впечатления от его игры в "Аноре". Что стало причиной такого признания?

Читать полностью » Владимир Винокур задолжал ФНС 72 тысячи рублей — PostNews вчера в 18:05

Аплодисменты сменились долгами: что ждёт Владимира Винокура

Владимиру Винокуру грозит блокировка счетов: налоговый долг и судебные разбирательства его фонда могут обернуться серьёзными проблемами.

Читать полностью » Блогер Олег Пилягин сравнил отношения Shaman и Екатерины Мизулиной с Джастином и Хейли Бибер вчера в 17:01

Shaman и Мизулину поставили в один ряд с голливудской звёздной парой

Shaman и Екатерина Мизулина всё чаще становятся объектом внимания публики. Почему их уже называют "русскими Джастином и Хейли Бибер"?

Читать полностью » Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова перенесла операцию по увеличению груди вчера в 16:56

Подарок на 18-летие: дочь Даны Борисовой легла под нож ради мечты

Дочь Даны Борисовой Полина решилась на увеличение груди и рассказала, что операция оказалась проще, чем ожидала. Но это был лишь один из её экспериментов с внешностью.

Читать полностью »

Новости
Дом

Что хранить под кроватью: практичные решения для дома
Авто и мото

Автоэксперт Павел Пикин назвал 7 правил продления службы кондиционера в машине
Туризм

Традиционные немецкие десерты: штрудель, штоллен и другие
Питомцы

Кинологи: полная изоляция собаки от сородичей приводит к стрессу и тревожности
Красота и здоровье

Инфекционист Неронов перечислил инфекции, которые мыши передают человеку
Авто и мото

Toyota Land Cruiser 80 на Сахалине обменяли на рыбу и восстановили за 6 млн рублей
Садоводство

Защита гладиолусов от ветра: простые способы укрепить стебли и сохранить красоту
Красота и здоровье

Сколько пельменей можно есть: российский врач дал шокирующий ответ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru