Новый сериал по Поттеру — но без человека, который создал его магию

Неожиданный отказ одного из главных творцов поттерианы вызвал много обсуждений среди поклонников. Ведь именно Крис Коламбус, снявший первые два фильма о мальчике-волшебнике, заложил визуальные и эмоциональные основы вселенной, которую зрители полюбили по всему миру. Однако возвращаться к франшизе в новом формате он не намерен.

"Вы уже видели мою версию"

HBO готовит масштабный перезапуск: сериал с новым актерским составом и свежей творческой командой. Казалось бы, пригласить Коламбуса было бы символично. Но режиссер от предложения отказался:

"Я не сделал этого, потому что вы уже видели мою версию, — отшутился он в диалоге с Variety. — Мне больше нечего делать в мире Поттера".

При этом кинематографист подчеркнул, что относится к проекту с интересом и без негатива:

"Самое замечательное, что им удастся сделать то, что хотели перенести на экран мы, но у нас не было такой возможности", — пояснил он.

Неснятые герои и возможности сериала

Коламбус вспомнил, что формат полнометражного кино накладывал ограничения. Некоторые персонажи книг так и не добрались до экрана. Яркий пример — Пивз, проказливый призрак из "Философского камня".

"У нас просто не было времени на разработку персонажа", — отметил режиссер.

Теперь именно сериал может позволить создателям уделить внимание тем деталям и образам, которые остались за кадром. Фанаты надеются, что именно такие элементы сделают новую адаптацию ближе к духу книг.

Взгляд на фигуру Джоан Роулинг

Не обошёл Коламбус и тему, которая уже несколько лет вызывает бурные дискуссии — отношение к Джоан Роулинг. Создательница вселенной подвергается критике за свои высказывания, и многие обсуждают, как это отражается на восприятии её книг.