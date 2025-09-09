Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хогвартс
© commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:56

Человек, подаривший Хогвартс миллионам зрителей, больше не с нами

Художник Стюарт Крэйг, лауреат трёх "Оскаров" и автор мира Гарри Поттера, скончался в 83 года

Стюарт Крэйг был одним из тех мастеров, кто умел превращать сценарные строки в осязаемые миры. Его работа навсегда изменила визуальный язык современного кино, а вклад в мировую культуру оказался настолько весомым, что о нём говорят как о человеке, сумевшем соединить ремесло художника и поэзию экрана. Ушёл он в возрасте 83 лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона, оставив за собой десятки картин, которые сегодня воспринимаются как классика.

Путь в профессию

Карьера Крэйга началась в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Сначала он работал декоратором, осваивая азы профессии, которая позже принесла ему мировое признание. В качестве художника-постановщика он впервые заявил о себе в 1980 году на съёмках научно-фантастического фильма "Сатурн 3" с Кирком Дугласом и Фэррой Фосетт. Эта работа стала отправной точкой его творческого пути.

Спустя всего год Крэйг получил первую номинацию на премию Американской киноакадемии за оформление драмы "Человек-слон" Дэвида Линча. Тогда он ещё только входил в число выдающихся специалистов, но профессиональное сообщество уже отметило его талант.

"Оскаровский" успех

Настоящая слава пришла к Крэйгу в 1983 году, когда он удостоился "Оскара" за картину Ричарда Аттенборо "Ганди". Эта работа продемонстрировала его умение создавать визуальную глубину и атмосферу, передавая историческую эпоху через детали.

В дальнейшем художник не раз получал признание за выдающиеся проекты. Вторую статуэтку он получил за "Опасные связи" (1988), где ему удалось воссоздать изысканный и одновременно коварный мир XVIII века. Третья награда пришла к нему за "Английского пациента" (1996) — фильм, в котором оформление декораций стало важнейшей частью драматургии. Кроме трёх побед, он неоднократно номинировался на премию, в том числе за картины о Гарри Поттере.

Мир магии на экране

Наибольшую известность Крэйг получил благодаря работе над всеми фильмами о мальчике-волшебнике. Он создал визуальную концепцию Хогвартса и всей магической вселенной, которая для миллионов зрителей стала эталоном. Атмосфера, царившая в фильмах, во многом обязана именно его видению. Каждая деталь — от величественных залов до уютных уголков — несла отпечаток его художественного стиля.

Помимо основной саги о Гарри Поттере, Крэйг занимался и тремя спин-оффами — серией "Фантастические твари". Его способность удерживать баланс между реализмом и волшебством сделала эти фильмы столь же узнаваемыми и зрелищными.

Другие проекты

Творчество Крэйга не ограничивалось лишь магическим миром. В его фильмографии — десятки выдающихся картин разных жанров. Он работал над драмой "Кэл", историческим фильмом "Миссия", лентой "Клич свободы" и биографией "Чаплин". Среди его проектов — "Таинственный сад", "Страна теней", "Мэри Райли", "В любви и на войне" и романтическая комедия "Ноттинг-Хилл".

Не остались без внимания и крупные приключенческие проекты — "Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян", а также "Легенда о Тарзане". Каждая работа становилась примером того, как можно через декорации раскрывать суть истории.

Человеческое наследие

Коллеги вспоминают Крэйга не только как талантливого мастера, но и как удивительно щедрого человека. Он умел поддерживать окружающих и делиться опытом, всегда находил время для советов. Его имя стало символом профессионализма и доброжелательности в кинематографическом сообществе.

"Стюарт очень щедро делился своим временем и советами, всегда находил возможность поддерживать окружающих", — сказал художник-постановщик Нил Ламонт.

Для многих режиссёров, актёров и коллег по съёмочной площадке работа с ним становилась настоящим событием. Его влияние ощущается и сегодня — в подходах молодых специалистов к созданию визуальной среды фильма.

