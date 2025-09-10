Мир "Гарри Поттера" заговорит новыми голосами: неожиданные звёзды в ролях волшебников

Мир "Гарри Поттера" снова оживает в новом формате — масштабном аудиоспектакле, который объединит десятки известных актеров. С ноября 2025 года и до мая 2026-го поклонники саги смогут ежемесячно слушать одну из семи постановок, созданных совместно Pottermore и Audible.

Голоса, знакомые по кино и сериалам

Особое внимание поклонников привлекла новость о том, что Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж. Для актрисы это первый опыт в мире "Гарри Поттера", и ее участие обещает добавить образу новые краски. Интересно, что ее коллега по фильму "Искупление" Джеймс МакЭвой станет голосом Грозного Глаза Грюма.

Кит Харингтон, получивший мировую славу благодаря "Игре престолов", подарит голос профессору Златопусту Локонсу. Такое решение уже вызвало обсуждения среди фанатов: его харизма и ироничная подача идеально ложатся на образ самовлюбленного мага.

Новые герои и неожиданные выборы

Состав актеров озвучки расширился и за счет менее очевидных, но не менее ярких персон. Иван Реон, известный по сериалам "Отбросы" и "Игра престолов", озвучит Ремуса Люпина. Беллатрису Лестрейндж воплотит Рут Уилсон, а Нимфадору Тонкс — Амбика Мод.

Лео Вудалл станет голосом Билла Уизли, а его отца Артура сыграет Саймон Пег, прославившийся ролями в британских комедиях. Такое сочетание обещает придать истории семейного уюта и юмора.

Легендарные персонажи и новые трактовки

Одним из самых обсуждаемых назначений стало участие Хью Лори. Актер, известный как доктор Хаус, озвучит Альбуса Дамблдора.

"Для меня честь получить ключи от образа Альбуса Дамблдора", — сказал актер Хью Лори.

Он подчеркнул, что с уважением относится к предыдущим исполнителям этой роли, среди которых Ричард Харрис, Майкл Гэмбон, Джуд Лоу, а также знаменитые чтецы Джим Дейл и Стивен Фрай.

Не менее ярким обещает быть и Мэттью МакФэдьен в роли Волан-де-Морта. Его холодный голос, знакомый зрителям по драматическим ролям, идеально подходит для антагониста. Северуса Снейпа сыграет Риз Ахмед, номинант на "Оскар" и "Эмми", а Минерву МакГонагалл — Мишель Гомес, которую поклонники "Доктора Кто" знают как Мисси.

Рассказчица и золотое трио

Роль рассказчицы доверили Куш Джумбо, звезде сериала "Хорошая жена". Ее глубокий голос должен придать повествованию особую атмосферу.

Интересно решен вопрос с озвучкой главных героев. Для "золотого трио" задействованы сразу два состава: юный и взрослый. Так, Гарри Поттера озвучат Фрэнки Тредэуэй и Джексон Хофф, Рона Уизли — Макс Лестер и Рис Маллиган. Гермиону сыграют Арабелла Стэнтон, которая уже знакома зрителям по сериалу HBO о юных годах героев, и Нина Баркер-Фрэнсис, отвечающая за более зрелый образ.