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Харрис вызвала ставленника Трампа Вэнса на дебаты
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Харрис вызвала ставленника Трампа Вэнса на дебаты

Заместитель главы Соединенных Штатов Америки Камала Харрис выступила с инициативой организовать дебаты с оппонентом от Республиканской партии Джей-Ди Вэнсом, как сообщает информационный ресурс Politico.

Согласно информации от представителя предвыборного штаба Демократической партии, Харрис осуществила телефонный звонок сенатору Вэнсу, оставив поздравительное послание. В ходе разговора она выразила стремление к проведению встречи в рамках вице-президентских дебатов, организацию которых предложил телевизионный канал CBS News.

Стоит отметить, что Харрис участвует в предвыборной гонке в паре с действующим президентом США Джо Байденом, намереваясь сохранить свой пост.

Планируется, что дебаты состоятся в летний период. По данным, предоставленным Politico, в настоящее время рассматриваются две потенциальные даты проведения мероприятия: 23 июля либо 13 августа.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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