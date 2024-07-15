Заместитель главы Соединенных Штатов Америки Камала Харрис выступила с инициативой организовать дебаты с оппонентом от Республиканской партии Джей-Ди Вэнсом, как сообщает информационный ресурс Politico.
Согласно информации от представителя предвыборного штаба Демократической партии, Харрис осуществила телефонный звонок сенатору Вэнсу, оставив поздравительное послание. В ходе разговора она выразила стремление к проведению встречи в рамках вице-президентских дебатов, организацию которых предложил телевизионный канал CBS News.
Стоит отметить, что Харрис участвует в предвыборной гонке в паре с действующим президентом США Джо Байденом, намереваясь сохранить свой пост.
Планируется, что дебаты состоятся в летний период. По данным, предоставленным Politico, в настоящее время рассматриваются две потенциальные даты проведения мероприятия: 23 июля либо 13 августа.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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