Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:13

Харрисон Форд раскрыл главный секрет брака, о котором редко говорят вслух

Харрисон Форд рассказал о секрете брака с Калистой Флокхарт в программе Wild Card

Харрисон Форд вновь оказался в центре внимания не благодаря новым ролям, а из-за откровенного разговора о личной жизни. Актеру уже 83 года, но он продолжает удивлять искренностью и простотой, когда речь заходит о любви и семейных отношениях. Его слова о браке с Калистой Флокхарт, с которой он вместе уже пятнадцать лет, заставили многих задуматься о том, что делает союз по-настоящему крепким.

Любовь на протяжении всей жизни

Голливудская легенда признался, что секрет успешных отношений вовсе не в громких жестах или идеальных обстоятельствах. Главное, по его мнению, — сохранить чувство влюбленности на протяжении всей жизни.

"Проблема в том, чтобы оставаться влюбленным всегда. Поддерживать, лелеять, в общем, не облажаться", — сказал актер Харрисон Форд.

Эти слова прозвучали во время его беседы в программе "Wild Card" с Рэйчел Мартин.

Трудности и радости семейной жизни

Форд отметил, что ни одна пара не застрахована от сложностей, но именно постоянное внимание друг к другу помогает справляться с любыми трудностями. Он подчеркнул, что крепкие пары "работают над ними каждый день". И это, пожалуй, самая важная мысль: долгосрочный союз требует постоянных усилий, а не живет на одном вдохновении.

Когда у актера спросили, сколько лет он женат на Калисте, он ответил с юмором, что ощущение такое, будто всю жизнь. На самом деле их брак был заключен в 2010 году, и в июне этого года они отметили 15-летнюю годовщину свадьбы.

Семейная история Форда

Для Харрисона Форда это уже третий брак. Впервые он женился в 23 года на художнице Мэри Марквардт. Союз продлился пятнадцать лет и завершился разводом в 1979 году. Вторая жена актера — сценаристка Мелисса Мэтисон. Их брак длился с 1983 по 2004 год. С Калистой Флокхарт, актрисой, прославившейся благодаря роли в сериале "Элли Макбил", Форд познакомился в 2002 году. Их роман развивался постепенно и спокойно, и только спустя восемь лет они решили узаконить отношения.

Любовь без возраста

Особенно трогательно прозвучали слова актера о том, что возраст не мешает влюбляться. По его мнению, романтические чувства доступны человеку на любом этапе жизни.

"Романтическая любовь — один из самых волнующих и приносящих удовольствие видов любви, и я думаю, что потенциал для этого есть на любом этапе вашей жизни", — отметил актер Харрисон Форд.

Он признался, что никогда не сомневался, что сможет испытать настоящие чувства, даже будучи в зрелом возрасте. Встреча с Калистой стала подтверждением того, что любовь действительно приходит тогда, когда человек готов к ней.

