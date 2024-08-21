Камала Харрис готовит программную речь: фокус на внутренних проблемах США

Харрис затронет внутренние и экономические проблемы США в своей предвыборной речи

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи в четверг сосредоточит внимание на решении внутренних проблем, включая экономические вопросы.

Об этом сообщил директор по коммуникациям ее предвыборного штаба Майкл Тайлер. Он отказался давать комментарии по поводу возможных изменений во внешней политике, которые могут быть озвучены в выступлении.

Тайлер отметил, что Харрис и ее напарник Тим Уолц, который будет баллотироваться на пост вице-президента, планируют в своих речах сделать акцент на улучшении уровня жизни американских граждан и дальнейшем развитии страны.

Он напомнил, что в недавних выступлениях вице-президент Харрис, в частности в Северной Каролине, уделяла внимание снижению стоимости продуктов и жилья, строительству новых домов и налоговым реформам. В своей новой речи Харрис намерена более подробно изложить основные пункты своей предвыборной программы.

Камала Харрис была официально утверждена кандидатом на пост президента от Демократической партии США по результатам церемониального голосования.

Ожидается, что 22 августа на съезде в Чикаго она официально примет выдвижение. Президентские выборы состоятся 5 ноября, и ее соперником от Республиканской партии станет бывший президент Дональд Трамп, а его кандидатом в вице-президенты — сенатор Джей-Ди Вэнс.

Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)