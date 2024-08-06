Камала Харрис получила поддержку 99 процентов членов съезда Демократической партии

Джейми Харрисон, председатель Национального комитета съезда Демократической партии США, подтвердил, что вице-президент США Камала Харрис заручилась официальной поддержкой 99% делегатов съезда, как сообщает издание The Hill.

Харрисон: "Вице-президент Харрис достигла заключительного этапа по официальному выдвижению в кандидаты от Демократической партии США".

Харрис была единственным кандидатом, участвовавшим в виртуальном голосовании, которое началось 2 августа, которое было организовано для того, чтобы предотвратить выбывание кандидата от Демократической партии из голосования на предстоящих выборах. Выдвижение кандидатуры президента формально начиналось на съезде в Чикаго 19 июля, когда партией принимается кандидатура на президента и вице-президентом, при этом съезд обычно проводится в Чикаго и состоится сегодня.

Напомним, что нынешний президент Джо Байден, столкнувшись с серьезными проблемами со здоровьем и шквалом общественной критики, решил не баллотироваться на второй срок и вместо этого поддержал своего вице-президента Камалу Харрис.

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