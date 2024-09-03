"Жесткая гонка": Харрис заявила о напряженности в выборах из-за Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выразила уверенность в том, что борьба за президентское кресло с ее соперником-республиканцем Дональдом Трампом будет напряженной до самого конца, несмотря на результаты опросов общественного мнения, предсказывающих ее победу на выборах 5 ноября.
Во время выступления в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Харрис обратилась к своим сторонникам, подчеркнув, что предвыборная гонка будет сложной.
Харрис, сопровождавшая действующего президента Джо Байдена, призвала не полагаться исключительно на данные социологических опросов, которые показывают ее преимущество над Трампом в уровне поддержки избирателей.
Согласно опросу, проведенному агентством Блумберг и консалтинговой группой Morning Consult, Харрис либо опережает Трампа, либо находится на равных с ним во всех ключевых штатах. Результаты показывают, что в Аризоне они идут вровень, в то время как в Джорджии и Северной Каролине Харрис опережает Трампа на 2 процентных пункта, в Мичигане - на 3, в Неваде и Пенсильвании - на 4, а в Висконсине - на 8.
Президентские выборы в США, на которых Демократическую партию будет представлять Камала Харрис, а Республиканскую - Дональд Трамп, состоятся 5 ноября.
Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)
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