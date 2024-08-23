Сам себя не похвалишь, никто не похвалит: Харрис заявила, что будет практичным лидером для США

Вице-президент США, Камала Харрис, ожидается, что представит себя как реалистичного и практичного лидера, способного сохранить здравый смысл, в своей предстоящей речи на общенациональном съезде Демократической партии США.
В проекте ее выступления указано, что она намерена быть президентом, который объединит американцев вокруг их высоких идеалов, и будет лидером, который не только руководит, но и слушает.
Кроме того, Харрис, как предполагается, заявит о своем решении всегда бороться за интересы американского народа, начиная от судов и заканчивая Белым домом.
Вскоре после этого выступления, Харрис, как ожидается, официально согласится стать кандидатом в президенты США. Это произойдет примерно через месяц после того, как действующий президент, 81-летний Джо Байден, объявил о своем выходе из предвыборной гонки, отказавшись от переизбрания.
Национальный съезд Демократической партии США проводится в Чикаго с 19 по 22 августа.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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