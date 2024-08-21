Американский конгрессмен Уолц назвал Харрис невиданной угрозой для США

Член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Майкл Уолц выступил с тревожным прогнозом относительно будущего национальной безопасности страны.
На брифинге, организованном предвыборным штабом Дональда Трампа в Чикаго, конгрессмен поделился своими опасениями касательно потенциальной администрации Камалы Харрис.
Уолц подверг критике приоритеты, установленные нынешней администрацией Байдена-Харрис, охарактеризовав их как опасные и нелепые. По его мнению, продолжение этого курса при возможном президентстве Харрис может привести Соединенные Штаты к столкновению с беспрецедентными угрозами, не имеющими аналогов в американской истории.
Особую обеспокоенность конгрессмена вызывает текущее состояние вооруженных сил США. Он отметил, что численность американских войск сейчас находится на самом низком уровне со времен Второй мировой войны.
Более того, Уолц утверждает, что Военно-морские и Военно-воздушные силы США уступают по численности китайским аналогам и испытывают серьезные проблемы с боеготовностью.
Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)
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