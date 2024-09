Дик Чейни: Трамп представляет большую угрозу для США, чем кто бы то ни было

Дик Чейни, бывший вице-президент США и один из самых влиятельных консервативных республиканцев, сообщил, что проголосует за Камалу Харрис, кандидата в президенты от Демократической партии. Об этом пишет The Washington Post.

Чейни подчеркнул, что никогда в истории США не было человека, который представлял бы большую угрозу для страны, чем Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии. Он добавил, что больше никогда нельзя доверять власть Трампу.

Бывший вице-президент заявил, что будет голосовать за Харрис, чтобы выполнить свой гражданский долг, поставить интересы страны выше партийных и защитить конституцию.

Авторы статьи отмечают, что заявление Чейни делает его самым известным республиканцем, который публично выразил поддержку Харрис.

Дочь Чейни, Лиз Чейни, также намерена голосовать за Харрис. Она была членом Палаты представителей Конгресса США от штата Вайоминг и занимала должность председателя Конференции конгрессменов от Республиканской партии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Изначально предполагалось, что Демократическую партию будет представлять Джо Байден, но после его неудачного выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост страны.

5 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Москва рассматривала Байдена как своего фаворита на выборах. Однако после его выхода из предвыборной гонки Кремль будет поддерживать Харрис.

Фото: From Wikimedia Commons/ The United States Senate — Office of Senator Kamala Harris (public domain)