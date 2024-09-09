Харрис привлекла дублера Трампа, чтобы подготовиться к оскорблениям во время дебатов

Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис пригласил двойника её соперника Дональда Трампа для подготовки к дебатам, как передала газета The Washington Post.
Согласно данным издания, помощники Харрис создали площадку, напоминающую студию ABC, и пригласили "опытного дублёра Дональда Трампа", чтобы репетировать ответ на возможные оскорбительные замечания в адрес Харрис. Отмечается, что вице-президент планирует несколько часов тренироваться в ответах на вопросы.
Дебаты кандидатов, организованные телекомпанией ABC, пройдут 10 сентября в Филадельфии, штат Пенсильвания. Окончательные правила были утверждены 5 сентября: оба кандидата обязаны выключать микрофон, когда говорит оппонент, и будут иметь две минуты на ответ. Вопросы будут задавать только модераторы, пользоваться подготовленными записями запрещено.
Президентские выборы состоятся 5 ноября. Первоначально предполагалось, что Демократическую партию будет представлять действующий президент США Джо Байден, но после неудачного выступления на июньских дебатах с Трампом он решил выйти из гонки и поддержал Харрис. Делегаты съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили её кандидатуру. От Республиканской партии кандидатом выступит Трамп.
Фото: commons.wikimedia.org/ Gage Skidmore
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