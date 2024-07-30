Как сообщает издание New York Times, Камала Харрис, занимающая пост вице-президента США и претендующая на выдвижение от Демократической партии на предстоящих в ноябре президентских выборах, намерена определиться с кандидатурой своего напарника в предельно сжатые сроки — до 7 августа.

В настоящее время в перечне наиболее вероятных претендентов на пост вице-президента значатся всего четыре политических деятеля, в том числе губернатор Кентукки Энди Бешир, сенатор от Аризоны Марк Келли, а также главы штатов Пенсильвания и Миннесота Джош Шапиро и Тим Уолц соответственно.

Кроме того, в списке фигурируют и другие имена, чьи шансы оцениваются как менее вероятные. Среди них — Пит Буттиджич, возглавляющий Министерство транспорта, Уэс Мур, губернатор Мэриленда и единственный афроамериканец из перечисленных кандидатов, Джей Притцкер, руководящий штатом Иллинойс, и Джина Раймондо, занимающая пост министра торговли США и являющаяся единственной женщиной в списке.

Газета подытоживает, что Харрис рассматривает группу лидеров-демократов нового поколения, приближаясь к ключевому решению о выборе напарника. При этом, по мнению представителей Демократической партии, она, вероятно, отдаст предпочтение политику-мужчине для обеспечения баланса в избирательном бюллетене. Однако пока ничто не определено окончательно.

Ранее действующий президент США Джо Байден, на фоне опасений относительно состояния его здоровья и нарастающей критики, принял решение не баллотироваться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве своей преемницы. Ей еще предстоит официально заручиться поддержкой Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно сторонников внутри партии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. От Республиканской партии на высший государственный пост официально выдвинут бывший президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден Джей-Ди Вэнс, представляющий штат Огайо в Сенате.

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