Трамп обвинил Харрис в госперевороте

Дональд Трамп, экс-президент США, в интервью телеканалу Fox News выдвинул обвинения в организации политического переворота, в результате которого вице-президент Камала Харрис заменила Джо Байдена в предвыборной гонке.

Трамп утверждает, что Байден, имевший значительную поддержку на предварительных выборах, был фактически отстранен от участия в выборах путем давления и угроз. По мнению Трампа, Харрис является неудачным кандидатом, и СМИ пытаются искусственно создать ей положительный имидж, сравнивая с Маргарет Тэтчер.

Трамп также выразил сомнения в интеллектуальных способностях как Байдена, так и Харрис, считая последнюю даже менее компетентной, чем действующего президента.

Напомним, что Джо Байден принял решение не баллотироваться на второй срок, ссылаясь на состояние здоровья и критику в свой адрес. Его место в избирательной кампании заняла Камала Харрис, которая, по данным СМИ, пользуется достаточной поддержкой внутри Демократической партии.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут Дональд Трамп, а его кандидатом в вице-президенты является сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)