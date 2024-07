Согласно недавнему опросу, проведенному газетой New York Times в сотрудничестве с исследовательским институтом Siena College, выдвижение Камалы Харрис на пост вице-президента способствовало сокращению отставания демократов от лидирующего кандидата-республиканца Дональда Трампа. Это произошло после значительного падения рейтинга демократов, вызванного неудачным выступлением Джо Байдена на дебатах.

Результаты исследования показывают, что Харрис в настоящее время пользуется поддержкой 47% опрошенных избирателей, в то время как ее оппонент может рассчитывать на 48% голосов. Этот показатель демонстрирует существенный рост по сравнению с опросом, проведенным в начале июля, когда после неудачного выступления бывшего кандидата в президенты от демократов Джо Байдена разрыв составлял 6 процентных пунктов в пользу Трампа.

Издание подчеркивает, что Харрис удалось консолидировать демократический электорат, ранее сомневавшийся в кандидатуре Байдена. На данный момент 90% опрошенных демократов выражают воодушевление по поводу ее номинации.

Исследование также выявило гендерные различия в предпочтениях избирателей: большинство мужчин склоняются к поддержке Трампа, в то время как женщины преимущественно намерены отдать свои голоса за Харрис.

Дополнительно, опрос, проведенный порталом Axios совместно с Generation Lab, продемонстрировал, что среди молодых американских избирателей рейтинг Харрис превосходит показатели Трампа на 20 процентных пунктов.

