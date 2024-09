Камала Харрис готовится к дебатам с Трампом: штаб пытается занизить ожидания

Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис предпринимает меры, чтобы снизить ожидания от ее выступления на предстоящих дебатах с соперником Харрис от республиканцев — экс-президентом Дональдом Трампом.

По информации источников, штаб Харрис опасается, что слишком многие демократы и колеблющиеся избиратели ожидают, что Харрис легко победит Трампа на сцене. Чтобы избежать разочарования, штаб пытается занизить ожидания от выступления вице-президента.

Одним из способов достижения этой цели стал скандал вокруг микрофонов. Ранее команда Харрис выступала против предложения команды Трампа сохранить правила, согласно которым микрофоны работают только у того, чья очередь была выступать.

Харрис и ее команда хотели, чтобы микрофоны были включены все время, чтобы кандидаты могли дискутировать открыто.

Однако после того, как штабу Харрис не удалось настоять на включенных микрофонах, ее помощники провели выходные, пересматривая стратегию. Они надеются, что Харрис найдет другие способы парировать атаки Трампа во время дебатов.

Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет. Каждый кандидат будет иметь две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)