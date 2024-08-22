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Трамп заявил, что Камала Харрис испугалась проводить дебаты 4 сентября
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Трамп: отказ Харрис от дебатов связан с трудностями в защите её прежних позиций

Трамп заявил, что Камала Харрис испугалась проводить дебаты 4 сентября

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, сообщил, что его оппонент от Демократической партии Камала Харрис отказалась участвовать в запланированных на 4 сентября дебатах на телеканале Fox News.

Трамп поделился этой информацией на своей странице в социальной сети Truth Social. Он не был удивлён решением Харрис, но выразил намерение провести встречу с избирателями и ответить на их вопросы вместо несостоявшихся дебатов.

Ранее Трамп предложил провести три раунда предвыборных дебатов с Харрис в сентябре. Он хотел, чтобы эти мероприятия прошли на разных крупных телеканалах США и позволили избирателям услышать позиции обоих кандидатов по ключевым вопросам.

По мнению Трампа, отказ Харрис от участия в первом раунде дебатов может быть связан с трудностями в защите её прежних позиций и неоднократными изменениями взглядов по многим вопросам. Он предполагает, что вице-президенту будет сложно отстаивать свои прежние убеждения из-за кардинальных изменений в её позиции.

Несмотря на отказ от первых дебатов, Харрис планирует принять участие в дискуссии, которая состоится 10 сентября 2024 года на канале ABC. В своём заявлении она выразила готовность представить свои взгляды и обсудить будущее страны в ходе этого мероприятия.

Фото: From Wikimedia Commons/ Michael Vadon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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