Трамп: отказ Харрис от дебатов связан с трудностями в защите её прежних позиций

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, сообщил, что его оппонент от Демократической партии Камала Харрис отказалась участвовать в запланированных на 4 сентября дебатах на телеканале Fox News.
Трамп поделился этой информацией на своей странице в социальной сети Truth Social. Он не был удивлён решением Харрис, но выразил намерение провести встречу с избирателями и ответить на их вопросы вместо несостоявшихся дебатов.
Ранее Трамп предложил провести три раунда предвыборных дебатов с Харрис в сентябре. Он хотел, чтобы эти мероприятия прошли на разных крупных телеканалах США и позволили избирателям услышать позиции обоих кандидатов по ключевым вопросам.
По мнению Трампа, отказ Харрис от участия в первом раунде дебатов может быть связан с трудностями в защите её прежних позиций и неоднократными изменениями взглядов по многим вопросам. Он предполагает, что вице-президенту будет сложно отстаивать свои прежние убеждения из-за кардинальных изменений в её позиции.
Несмотря на отказ от первых дебатов, Харрис планирует принять участие в дискуссии, которая состоится 10 сентября 2024 года на канале ABC. В своём заявлении она выразила готовность представить свои взгляды и обсудить будущее страны в ходе этого мероприятия.
Фото: From Wikimedia Commons/ Michael Vadon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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