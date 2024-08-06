Война ради имиджа: Харрис способна развязать конфликт

Бывший член палаты представителей Тулси Габбард в подкасте Криса Уильямсона на YouTube высказала мнение, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис может развязать военный конфликт в случае своей победы на предстоящих выборах с целью продемонстрировать свою состоятельность.

Политик выразила уверенность в том, что у Харрис незамедлительно возникнет потребность проявить силу, укрепить свои позиции и доказать, что она действительно является могущественным и влиятельным главнокомандующим вооруженными силами США.

Габбард полагает, что наилучшим и наиболее эффективным способом для реализации этого замысла станет использование американской армии и развязывание военного конфликта.

Ранее действующий президент США Джо Байден, на фоне опасений по поводу состояния его здоровья и нарастающей критики, принял решение не баллотироваться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве своей замены.

Во вторник предвыборный штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве кандидата на пост вице-президента. Ожидается, что оба политика будут официально номинированы от Демократической партии на партийной конвенции в Чикаго, которая стартует 19 августа.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут бывший президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

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