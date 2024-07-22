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Politico: Камала Харрис продолжит внешнеполитический курс Джо Байдена
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Politico: Камала Харрис продолжит внешнеполитический курс Джо Байдена

Камала Харрис, вероятнее всего, продолжит внешнеполитическую стратегию президента Джо Байдена, включая его подход к Украине, сообщает Politico.

Как и Байден, Харрис активно поддерживает Украину в ее противостоянии с Россией. Ожидается, что она будет придерживаться той же политики, что и ее предшественник. В июне Харрис представляла США на мирном саммите по Украине, где провела свою шестую встречу с президентом Зеленским. Она выступает за укрепление трансатлантического сотрудничества в вопросах помощи Киеву.

В статье также упоминается мнение главного демократа в комитете по делам вооруженных сил Адама Смита, который считает, что Харрис готова к активной деятельности на международной арене. Он отметил, что она прошла серьезные испытания и была главной представительницей американской администрации на Мюнхенской конференции по безопасности, где привела убедительные доводы в поддержку действий США в Украине, в НАТО и на мировой сцене.

Авторы статьи подчеркивают, что таким образом Харрис подтвердила приверженность администрации Байдена поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

В своем недавнем заявлении президент США Джо Байден сообщил, что не намерен баллотироваться на второй срок, но выразил поддержку кандидатуре своей вице-президента Камалы Харрис. При этом кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно утверждал, что ему будет значительно проще победить Харрис.

Фото: www. flickr.com/The White House (it is in the public domain)

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