Камала Харрис, если будет выдвинута кандидатом на пост президента США от Демократической партии, попытается завести Дональда Трампа в судебные разбирательства и обвинять его в российском вмешательстве, в то время как сам Трамп сохранит свою успешную стратегию. Об этом рассказал РИА Новости Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и политолог-американист.

По мнению эксперта, демократам будет выгодно представить Трампа как кремлевского агента, который может стать президентом благодаря российскому вмешательству. Они могут попытаться возобновить против него судебные дела, чтобы отвлечь его от предвыборной кампании и заставить сосредоточиться на разрешении юридических проблем.

Блохин сделал вывод, что цель Харрис заключается в том, чтобы "утопить" Трампа в судебных разбирательствах и одновременно подчеркивать тему российского вмешательства.

Эксперт также отметил, что отставка действующего президента Джо Байдена является реакцией на высокий рейтинг Трампа. Он добавил, что если бы рейтинги Трампа были низкими, то Байден, возможно, остался бы на своем посту, ведь Трампа уже воспринимают как потенциального будущего президента США.

По словам Блохина, Трамп не намерен менять свою стратегию, так как она уже зарекомендовала себя как успешная и эффективная. Он превращается в национального лидера на глазах у общественности и стал жертвой политической системы США, что только усиливает его статус.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Изначально ожидалось, что на них будет представлена Демократическая партия под руководством Байдена, однако после неудачного выступления на дебатах с Трампом стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от участия в гонке. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента.

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