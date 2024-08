Запад на Восток: Америка при Харрис увеличит свое внимание к АТР

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае своего избрания главой государства планирует усилить внимание к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.

Пелоси отметила, что, по ее мнению, Харрис будет уделять пристальное внимание данному региону. "Если судить по текущей ситуации, это выглядит вполне логичным и вероятным развитием событий", — пояснила конгрессвуман журналистам на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в Чикаго, штат Иллинойс.

Пелоси добавила, что такой шаг кажется логичным продолжением текущей политики, учитывая текущее международное положение. Однако она уточнила, что внимание к Азии не уменьшит значимость Атлантического региона в американской внешней политике, отметив, что одно не исключает другого.

Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)