Шансы Камалы Харрис на победу на выборах в США крайне малы, так как она дискредитировала себя как политик и выглядит невыразительно на фоне Дональда Трампа. Об этом рассказал РИА Новости Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и лектор российского общества "Знание".

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Первоначально предполагалось, что действующий президент Джо Байден будет представлять Демократическую партию, однако после неудачного выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов начали звучать призывы к Байдену отказаться от участия в гонке. В воскресенье он принял решение выйти из борьбы и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента.

Эксперт отметил, что шансы Харрис на успех невелики. По его словам, если бы ситуация была иной, Байдена не держали бы до последнего момента. Он указал на низкие рейтинги Харрис и подчеркнул, что она дискредитировала себя, не став "вторым Диком Чейни". По мнению Блохина, первый срок Байдена должен был создать основу для успешного президентства Харрис.

Политолог также отметил, что у демократов существует фиксированная идея продвигать женщин на руководящие должности, особенно цветных. Изначально Байден предлагал должность вице-президента Мишель Обаме, но она отказалась, в результате чего выбор пал на Харрис, что свидетельствует о нехватке альтернатив.

По мнению Блохина, выбор Харрис отражает глубокий системный кризис в Демократической партии, которая не генерирует новых ярких лидеров, сопоставимых с Трампом. Он также добавил, что если не произойдет второго успешного покушения на Трампа, и выборы пройдут по правилам, без фальсификаций и голосования по почте, вероятнее всего, следующим президентом США станет Трамп.

Дик Чейни, бывший вице-президент США при Джордже Буше-младшем, пользовался значительным влиянием в тот период, и многие эксперты, в том числе из газеты Washington Post, считают его самым влиятельным вице-президентом в истории страны.

Фото: www. flickr.com/The White House (it is in the public domain)