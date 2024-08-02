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Камала Харрис на похоронах конгрессвумен назвала себя президентом Америки
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Харрис назвала себя президентом США

Камала Харрис на похоронах конгрессвумен назвала себя президентом Америки

Во время прощальной речи на похоронах конгрессвумен Шейлы Джексон Ли, вице-президент США Камала Харрис допустила оговорку, назвав себя президентом.

В своей речи Харрис хотела подчеркнуть вклад покойной конгрессвумен в принятие закона, сделавшего День освобождения рабов (19 июня) национальным праздником. Она вспомнила, как, будучи сенатором, с гордостью стала соавтором этого законопроекта. Затем, вместо слов "будучи вице-президентом", Харрис оговорилась и произнесла "будучи президентом", после чего поспешила исправить ошибку.

Примечательно, что эта оговорка была встречена публикой с восторгом и аплодисментами.

Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Действующий президент Джо Байден, столкнувшись с вопросами о своем здоровье и растущей критикой, решил не баллотироваться на второй срок и выразил поддержку кандидатуре Камалы Харрис. Однако ей еще предстоит официально завоевать номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут бывший президент Дональд Трамп.

Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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