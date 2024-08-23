Демонизация по демократически: Харрис намерена очернить Трампа в своей речи

Кандидат на пост президента США от Демократической партии, Камала Харрис, планирует в своем программном выступлении охарактеризовать своего оппонента-республиканца Дональда Трампа как "несерьезного человека", чье потенциальное возвращение в Белый дом может иметь "чрезвычайно серьезные" последствия для страны.

Эти данные были предоставлены журналистам в виде выдержек из ее предстоящей речи.

В речи Харрис указывает на то, что второй президентский срок Трампа уже описан в документе "Проект 2025", и подчеркивает, что хотя сам Трамп может выглядеть несерьезно, последствия его возможного возвращения в Белый дом являются крайне важными.

Выступление Харрис состоится на площадке общенационального съезда Демократической партии США, который проводится в крытой спортивной арене United Center в Чикаго, менее чем через три часа.

Политик призывает общественность задуматься о том, какое количество власти окажется в руках Трампа в случае его переизбрания, особенно с учетом решения Верховного суда, которое предоставляет ему иммунитет от уголовного преследования.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)