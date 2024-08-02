Трамп заявил о том, что Харрис контактировала с Путиным за три дня до начала СВО

В недавнем интервью телеканалу Fox News, бывший президент США Дональд Трамп выдвинул утверждение о том, что вице-президент Камала Харрис вела переговоры с российским руководством с целью предотвращения украинского конфликта.

По словам Трампа, этот контакт произошел за три дня до начала специальной военной операции. Он также выразил уверенность, что при его президентстве подобного конфликта удалось бы избежать.

Напомним, что действующий президент Джо Байден отказался от участия в предстоящих выборах из-за опасений, связанных с его здоровьем, и нарастающей критики. Вместо него кандидатом от Демократической партии была выдвинута Камала Харрис, которая, по данным СМИ, уже обеспечила себе достаточную поддержку однопартийцев.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Республиканская партия выдвинула в качестве своего кандидата Дональда Трампа, а его напарником в борьбе за пост вице-президента станет сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

Россия приступила к проведению специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин обозначил ее цель как защиту населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, подчеркнув, что это была вынужденная мера, продиктованная угрозами безопасности России.

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