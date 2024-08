Камала Харрис готовится к противостоянию с Дональдом Трампом в предвыборных теледебатах

Заместитель главы американского государства Камала Харрис заявила о своем намерении участвовать в телевизионных дебатах с Дональдом Трампом, бывшим президентом и нынешним претендентом на этот пост.

Она выразила свою радость по поводу предстоящего мероприятия, которое запланировано на 10 сентября. Харрис упомянула, что Трамп уже подтвердил свое участие, и она с энтузиазмом ожидает возможности обменяться мнениями.

Однако, когда ей задали вопрос о возможности проведения дополнительных двух раундов дебатов, на что ранее намекал Трамп, Харрис не дала конкретного ответа. Трамп, выступая на прошлой неделе в своей резиденции в Мар-а-Лаго, сообщил о своем желании провести три дебата с Харрис в течение следующего месяца. Эти дебаты могли бы пройти на площадках трех различных телеканалов, подчеркнул экс-президент.

