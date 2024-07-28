Американский профессор Аллан Лихтман предсказал, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис одержит победу на предстоящих выборах президента США.

Лихтман, известный точностью своих прогнозов, использует систему "13 ключей к Белому дому", основанную на ответах "да" или "нет" на ряд вопросов.

Эта формула была разработана Лихтманом совместно с математиком Владимиром Кейлисом-Бороком в 1981 году и с тех пор успешно применяется для прогнозирования результатов президентских выборов в США.

Согласно этой системе, если на шесть или более вопросов дан ответ "да", это указывает на победу партии, находящейся у власти. Если же шесть или более ответов "нет", избиратели, скорее всего, выступят против партии власти.

Вопросы охватывают экономическое состояние страны, социальные волнения, наличие скандалов, значимые успехи и неудачи кандидатов, а также их личную харизму.

Лихтман заявил: "Харрис побеждает. (Она набрала) 8 'да' и 5 'нет'".

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