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Лихтман: на выборах в США победит Камала Харрис
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Лихтман: на выборах в США победит Камала Харрис

Американский профессор Аллан Лихтман предсказал, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис одержит победу на предстоящих выборах президента США.

Лихтман, известный точностью своих прогнозов, использует систему "13 ключей к Белому дому", основанную на ответах "да" или "нет" на ряд вопросов.

Эта формула была разработана Лихтманом совместно с математиком Владимиром Кейлисом-Бороком в 1981 году и с тех пор успешно применяется для прогнозирования результатов президентских выборов в США.

Согласно этой системе, если на шесть или более вопросов дан ответ "да", это указывает на победу партии, находящейся у власти. Если же шесть или более ответов "нет", избиратели, скорее всего, выступят против партии власти.

Вопросы охватывают экономическое состояние страны, социальные волнения, наличие скандалов, значимые успехи и неудачи кандидатов, а также их личную харизму.

Лихтман заявил: "Харрис побеждает. (Она набрала) 8 'да' и 5 'нет'".

Фото: flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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