Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Камала Харрис
Камала Харрис
© flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:25

Политическая пауза заканчивается? Действия Камалы Харрис вызвали ажиотаж у демократов

Демократы рассматривают действия Камалы Харрис как подготовку к выборам 2028 года — Axios

Политическая пауза для Камалы Харрис может оказаться недолгой. В Демократической партии все внимательнее присматриваются к ее публичным шагам, усматривая в них подготовку к новому избирательному циклу и возможному возвращению в большую президентскую гонку. Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, действия бывшего вице-президента США в последние дни вызвали оживленные обсуждения среди партийных стратегов. Речь идет не о формальном объявлении кампании, а о первых сигналах, которые обычно предшествуют старту борьбы за Белый дом.

Первые признаки новой кампании

Журналисты Axios отмечают, что на прошлой неделе Харрис предприняла несколько шагов, которые в Демократической партии расценивают как начало подготовки к выборам 2028 года. Особое внимание привлекло ее выступление 12 декабря в Лос-Анджелесе, где она заметно изменила тональность своих заявлений.

В отличие от своей первой президентской кампании, когда Харрис делала акцент на поддержке курса экс-президента США Джо Байдена, на этот раз она дистанцировалась от прежней риторики. В своем выступлении политик подвергла критике сразу обе ведущие партии, заявив, что и демократы, и республиканцы не оправдали доверие американского общества.

Сигнал для демократов

Такой подход, по мнению источников Axios, может свидетельствовать о стремлении Харрис занять более самостоятельную позицию и расширить электоральную базу. Критика в адрес обеих партий традиционно используется кандидатами, которые пытаются выйти за рамки внутрипартийной повестки и обратиться к более широкому кругу избирателей.

В Демократической партии подобные заявления рассматривают как попытку переосмыслить политический образ после неудачи на предыдущих выборах. При этом официально о запуске кампании речь пока не идет, а все действия остаются в формате публичных сигналов и тестирования реакции аудитории.

Контекст прошлых выборов

На президентских выборах в США, состоявшихся в ноябре 2024 года, Камала Харрис представляла Демократическую партию, однако уступила кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Это поражение стало важной точкой в ее политической карьере и заставило многих наблюдателей усомниться в перспективах ее дальнейших президентских амбиций.

Тем не менее, как отмечает Axios, нынешняя активность Харрис указывает на то, что она не исключает для себя нового участия в борьбе за пост президента. Вопрос о том, станет ли 2028 год для нее второй попыткой, остается открытым, но подготовка, по данным СМИ, уже началась.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Куба заявляет об усилении военного давления США в Карибском регионе — ТАСС сегодня в 3:40
Авианосец, подлодка и тысячи военных: почему Гавана говорит о беспрецедентном риске

Куба заявила о беспрецедентных угрозах для стран Латинской Америки, обвинив США в военном давлении и попытках присвоения ресурсов Венесуэлы.

Читать полностью » Принудительное выселение жильцов в Германии превысило 32 тысячи случаев в 2024 году — Минюст ФРГ вчера в 20:21
Тысячи семей без крыши над головой: Германия столкнулась с жёсткой реальностью аренды

Число принудительных выселений в Германии резко выросло. Почему долги по аренде стали массовой проблемой и к чему это уже привело.

Читать полностью » Уиткофф прибыл в Берлин для переговоров с Зеленским — Associated Press вчера в 14:38
После Москвы — Берлин: американский посланник запускает новый раунд переговоров по Украине

В Берлине замечен кортеж спецпредставителя США Стива Уиткоффа: в столице Германии стартуют переговоры с Зеленским и консультации с европейскими лидерами.

Читать полностью » Зеленский признал наличие компромиссов в мирном плане по Украине вчера в 14:31
Мир без иллюзий: В Киеве признали неизбежные компромиссы в плане мирного соглашения

Зеленский признал, что будущий мирный план по Украине будет строиться на компромиссах, и подтвердил передачу обновлённых предложений США.

Читать полностью » Зеленский сообщил об отсутствии реакции США на новые мирные инициативы Киева вчера в 14:24
США взяли паузу: судьба мирного плана Украины повисла между Берлином и Вашингтоном

Зеленский сообщил, что США пока не ответили на новые мирные предложения Киева, но в Берлине уже готовятся ключевые переговоры с американской делегацией.

Читать полностью » США помогли освободить пятерых украинцев в Белоруссии — Газета.ru 13.12.2025 в 20:22
Сотня против системы: Белоруссия отпустила тех, кого вчера считала угрозой

Около сотни задержанных покидают белорусские тюрьмы, а Украина надеется успеть провести новый обмен до наступления Нового года.

Читать полностью » Лю Пэнъюй заявил о глобальных рисках искусственного интеллекта — РИА Новости 13.12.2025 в 20:05
Машины думают быстрее людей: Китай боится, что разум вырвется из-под контроля

Китай призывает к международному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, предупреждая: риски новых технологий становятся общей задачей для всего мира.

Читать полностью » Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции в Финляндии — Helsingin Sanomat 13.12.2025 в 19:44
Грета Тунберг не сдаётся: Финляндия открыла против неё новое уголовное дело

Финская прокуратура обвинила Грету Тунберг в неповиновении полиции после акции в Хельсинки — и это не единственный случай, когда протест обернулся штрафом.

Читать полностью »

Новости
Мир
Отказ Клинтонов от дачи показаний Конгрессу по делу Эпштейна может повлечь разбирательство — NYT
Еда
Греческий йогурт используют для лёгкой версии сметаны — повара
Авто и мото
Кованые диски легче литых из-за технологии ковки — Хлебушкин
Красота и здоровье
Здоровых новорожденных достаточно купать 2–3 раза в неделю — педиатр Спиваковская
Питомцы
Домашние кошки вылизывают шерсть для удаления грязи — Science Times
Туризм
В Пермском крае пропала группа из 13 туристов на снегоходах — Турпром
Туризм
Число пятизвёздочных отелей Антальи превысило показатели Испании — Турпром
Туризм
Иностранные мотоциклисты спровоцировали ДТП с туристами из РФ в Таиланде — Турпром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet