Политическая пауза заканчивается? Действия Камалы Харрис вызвали ажиотаж у демократов

Политическая пауза для Камалы Харрис может оказаться недолгой. В Демократической партии все внимательнее присматриваются к ее публичным шагам, усматривая в них подготовку к новому избирательному циклу и возможному возвращению в большую президентскую гонку. Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, действия бывшего вице-президента США в последние дни вызвали оживленные обсуждения среди партийных стратегов. Речь идет не о формальном объявлении кампании, а о первых сигналах, которые обычно предшествуют старту борьбы за Белый дом.

Первые признаки новой кампании

Журналисты Axios отмечают, что на прошлой неделе Харрис предприняла несколько шагов, которые в Демократической партии расценивают как начало подготовки к выборам 2028 года. Особое внимание привлекло ее выступление 12 декабря в Лос-Анджелесе, где она заметно изменила тональность своих заявлений.

В отличие от своей первой президентской кампании, когда Харрис делала акцент на поддержке курса экс-президента США Джо Байдена, на этот раз она дистанцировалась от прежней риторики. В своем выступлении политик подвергла критике сразу обе ведущие партии, заявив, что и демократы, и республиканцы не оправдали доверие американского общества.

Сигнал для демократов

Такой подход, по мнению источников Axios, может свидетельствовать о стремлении Харрис занять более самостоятельную позицию и расширить электоральную базу. Критика в адрес обеих партий традиционно используется кандидатами, которые пытаются выйти за рамки внутрипартийной повестки и обратиться к более широкому кругу избирателей.

В Демократической партии подобные заявления рассматривают как попытку переосмыслить политический образ после неудачи на предыдущих выборах. При этом официально о запуске кампании речь пока не идет, а все действия остаются в формате публичных сигналов и тестирования реакции аудитории.

Контекст прошлых выборов

На президентских выборах в США, состоявшихся в ноябре 2024 года, Камала Харрис представляла Демократическую партию, однако уступила кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Это поражение стало важной точкой в ее политической карьере и заставило многих наблюдателей усомниться в перспективах ее дальнейших президентских амбиций.

Тем не менее, как отмечает Axios, нынешняя активность Харрис указывает на то, что она не исключает для себя нового участия в борьбе за пост президента. Вопрос о том, станет ли 2028 год для нее второй попыткой, остается открытым, но подготовка, по данным СМИ, уже началась.