Первое интервью: Камала Харрис даст впервые даст интервью в статусе кандидата в президенты

На этой неделе Камала Харрис, действующая вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии, впервые выступит в статусе официального претендента на высший государственный пост.
Ее интервью для телеканала CNN, как сообщает издание, станет важным событием текущей предвыборной кампании.
Харрис планирует обсудить ключевые вопросы с корреспондентом CNN Даной Бэш в эфире, который будет показан в вечернем выпуске в четверг. Интересно, что в этом интервью она появится не одна, а в сопровождении своего партнера по предвыборной гонке — губернатора Миннесоты Тима Уолца.
Согласно информации телеканала, эта беседа станет первым масштабным и официальным интервью Харрис после того, как нынешний президент Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в выборах на второй срок 21 июля.
Длительное молчание Харрис в прессе вызвало неоднократную критику со стороны ее главного конкурента на предстоящих выборах, бывшего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. В ответ на эти упреки Харрис ранее заверила, что планирует дать интервью до конца месяца.
Президенты США будут выбирать 5 ноября, и на этот раз борьба развернется между Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию, и Дональдом Трампом, выдвинутым от Республиканцев.
Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)
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