Дачные грядки калечат спину: привычные позы приводят к грыжам

Работа на даче приносит радость урожая, но часто сопровождается нагрузкой на спину и суставы. В эфире программы "Жить здорово!" врач и телеведущая Елена Малышева предупредила: привычные позы, которые принимают дачники при уборке грядок, могут серьёзно навредить позвоночнику.

Опасные привычки на даче

По словам Малышевой, особенно вредна поза с наклоном вперёд без сгибания коленей.

"Поза с наклоном вперед без сгибания коленей приводит к образованию грыж межпозвоночных дисков, что вызывает сильные боли в пояснице", — заявила врач.

Такое положение создаёт чрезмерную нагрузку на поясничный отдел позвоночника и может стать причиной развития хронических проблем со спиной.

Не менее опасно и ношение тяжестей в одной руке. В этом случае нагрузка распределяется неравномерно, что тоже увеличивает риск повреждений и провоцирует искривления.

Другие советы Малышевой

Телеведущая часто поднимает темы здоровья, выходящие за рамки дачного образа жизни. Так, вместе с кардиологом Германом Гандельманом она рассказывала о связи между освоением цифровых технологий и снижением риска деменции у пожилых людей почти на 60%. Освоение смартфонов, компьютеров и других устройств, по данным исследований, помогает поддерживать когнитивные функции.

Кроме того, Малышева раскритиковала бездействие россиян в ситуациях, когда кто-то теряет сознание на улице. Она подчеркнула, что в такие минуты нельзя оставаться в стороне: человек может погибнуть до приезда скорой помощи.

Итог

Здоровье во многом зависит от наших привычек — будь то работа на грядках, образ жизни в старшем возрасте или готовность помочь окружающим. Важно помнить: правильная поза при нагрузке, освоение новых навыков и элементарные знания первой помощи способны сохранить здоровье и даже жизнь.