Земля хранит обиду: препараты, которые остаются в почве годами и отравляют урожай

Любой, кто хотя бы раз пользовался опрыскивателем или покупал препараты для защиты сада, задумывался: какая химия действительно необходима, а какая способна принести больше вреда, чем пользы?

Садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книги "Не просто огород" Светлана Самойлова объясняет:

"Сами препараты, которые продаются в магазинах, не яд в чистом виде. Опасность — в том, как их применяют и соблюдаете ли вы инструкцию".

По словам специалиста, в России не продаются химикаты, которые напрямую несут угрозу жизни. Но нарушение дозировки, обработка в неподходящее время или пренебрежение сроками ожидания могут превратить даже безопасное средство в токсичный яд.

Когда химия превращается в угрозу

Игнорирование дозировки. Попытка "усилить эффект" приводит к накоплению токсинов в почве и плодах.

Обработка за день до сбора урожая. Остатки препаратов не успевают разложиться и попадают на стол.

Использование несезонных средств. Есть препараты, которые допустимы только весной, а летом они вредят растениям и здоровью.

Сроки ожидания

У каждого препарата есть инструкция, где указан срок ожидания — время, через которое урожай можно собирать безопасно.

"Если вы сегодня опрыскали растения, то собирать урожай завтра уже нельзя. Нужно строго выдержать срок, указанный в инструкции", — напоминает Самойлова.

Для быстро зреющих культур, например огурцов, этот пункт особенно критичен.

Три препарата, от которых лучше отказаться

Нитрофен

Позиционируется как универсальное средство "от всего".

Минус: высокая токсичность, сохраняется в почве, повреждает культурные растения.

Днок

Возвращён в продажу как средство от клещей и болезней.

Минус: содержит отравляющий газ, крайне опасен для почвы, воды, животных и человека. Допустим только ранней весной.

Диметоат (БИ-58)

Имеет высокий класс опасности и долгий срок ожидания (до 40 дней).

Минус: при вдыхании паров вызывает проблемы с дыханием, требует особой осторожности.

Сравнение препаратов