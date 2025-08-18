Что еда из супермаркета делает с поджелудочной железой

Некоторые привычные продукты могут серьёзно повредить поджелудочной железе и спровоцировать воспалительные процессы. Об этом предупреждает врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Васильева.

Алкоголь — главный враг

Этиловый спирт способен вызывать спазмы в протоках поджелудочной железы, мешая нормальному оттоку ферментов.

В результате ферменты накапливаются внутри органа, раздражают его ткани и запускают воспаление. Это может привести к образованию камней, а в тяжёлых случаях — к развитию панкреатита.

Опасность трансжиров

"Не меньшую угрозу представляют и трансжиры, которые практически не усваиваются организмом, но стимулируют усиленную выработку ферментов, перегружая поджелудочную железу. Это может привести к образованию густого секрета и воспалительным изменениям в тканях данного органа", — говорит специалист.

Трансжиры содержатся в маргарине, промышленной выпечке, мороженом, чипсах, фастфуде и любых продуктах, приготовленных во фритюре.

Промышленные мясные изделия

Колбасы, бекон, копчёности, консервы и сардельки не только перегружают поджелудочную, но и часто содержат консерванты и канцерогены. Это повышает риск опухолевых заболеваний.