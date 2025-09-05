Любимые продукты кошек оказываются для них ядом

Некоторые продукты, которые кажутся безобидными для кошек, на самом деле могут причинить им вред. Ветеринары напоминают: рацион питомца должен быть продуманным и безопасным.

Почему молоко вредно для взрослых кошек

Часто хозяева дают кошкам молоко, считая это естественной частью питания. Но усваивается оно только котятами от матери. С возрастом у животных теряется способность переваривать лактозу, поэтому коровье молоко вызывает спазмы кишечника и диарею.

Опасность сырой рыбы

Сырая речная рыба нередко заражена паразитами, что может привести к серьёзным инфекциям, например описторхозу. Морская рыба хоть и богата магнием и фосфором, но их избыток способен спровоцировать болезни почек и мочевыводящей системы.

Кроме того, многие виды рыбы (карповые, мойва, сельдь, щука, судак, килька) содержат фермент тиаминазу, разрушающий витамин B1. Его дефицит у кошек вызывает слабость, проблемы с нервной системой и судороги.

Если вы всё же хотите угостить питомца рыбой, её нужно тщательно проварить, убрать кости и выбирать нежирные сорта. Но делать это стоит не чаще одного-двух раз в неделю.

Печень — не лучший выбор

Ещё один продукт, который нельзя давать кошкам, — печень. В сыром виде она может быть источником паразитов и бактерий. Даже варёная печень нередко приводит к расстройствам пищеварения и диарее.

Безопасный рацион — залог здоровья

Чтобы сохранить здоровье питомца, лучше придерживаться специализированного корма или согласованного с ветеринаром рациона. Это поможет избежать проблем с ЖКТ и обеспечить организм кошки всеми необходимыми веществами.