Ель кавказская
© commons.wikimedia.org by Elektryczne jabłko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:12

Эти деревья превращают участок в пустошь — и дачники об этом часто не догадываются

Эксперты: тополь, клён и берёза обедняют почву и мешают соседним растениям

Красивые деревья на даче — мечта многих. Но, увы, далеко не каждое лесное растение подходит для скромных шести соток. В условиях ограниченной площади они не только украшают участок, но и становятся причиной серьёзных проблем: урожай уменьшается, почва обедняется, а соседи нередко остаются недовольны из-за тени или корней, уходящих на их территорию.

Чтобы наслаждаться зеленью и при этом не потерять плоды своего труда, важно заранее знать, какие деревья категорически не стоит сажать на огороде.

Тополь

В городах тополь ценят за умение очищать воздух от газов и пыли. Но для дачи это сомнительный вариант. Его пух — кошмар аллергиков и одновременно отличная горючая масса, способная вспыхнуть от искры. В огороде тополь ещё и настоящий "вампир": вытягивает влагу из почвы на десятки метров вокруг. Добавим к этому быстро образующуюся плотную листву, которую сложно убрать, и получаем дерево, способное превратить грядки в пустошь.

Американский и канадский клён

Привезённые в Россию лишь в конце прошлого века, эти виды быстро завоёвывают территорию. Их побеги появляются каждый год, и бороться с ними крайне трудно. Срубить — мало, нужно вырывать корни. Клёны агрессивно подавляют соседние растения, не оставляя шансов даже сорнякам. В итоге участок быстро превращается в клёновую рощу, и остановить этот процесс почти невозможно.

Сосна и ель

Хвойные деревья красивы и величественны, но крайне требовательны к пространству. Ель своими иголками формирует плотный "ковёр", под которым не выживает почти ничего. Сосна действует мягче, но мелкая хвоя тоже надолго меняет состав почвы. В небольшом огороде одно дерево способно "отобрать" треть участка, а три-четыре экземпляра поставят крест на урожае. Именно поэтому такие деревья лучше высаживать в стороне от грядок — любоваться ими там куда безопаснее.

Ива

Молодая ива выглядит изящно, но с возрастом её ветви становятся хрупкими и легко ломаются. Опасность получить травму — не единственный минус. Мощная корневая система активно забирает воду из почвы, а мелкая листва осенью ложится плотным слоем, создавая дополнительные хлопоты.

Берёза

На вид берёза — символ уюта и красоты. Но для дачника это, пожалуй, худший вариант. Уже к 10-15 годам дерево превращается в настоящего "хищника", который вытягивает из земли влагу и питательные вещества быстрее любого соседа по огороду. Корни расползаются на десятки метров, а активный самосев делает борьбу с берёзами почти бессмысленной. В итоге рядом с ними выживают лишь самые стойкие растения, да и то с трудом.

Сажать деревья возле дома приятно и почётно, но в маленьком саду это часто оборачивается потерей плодородия. Если хочется украсить участок зеленью, лучше продумать план заранее: деревья — отдельно, грядки — отдельно. А ещё стоит помнить о правилах посадки рядом с соседскими заборами, чтобы не вызывать конфликтов.

