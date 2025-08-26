Опасные добавки в корме: как читать состав и не купить вредный

Некоторые ингредиенты в промышленных кормах могут быть не только бесполезными, но и опасными для здоровья питомцев. Об этом рассказал директор фонда охраны качества питания и упаковки "Закон и здоровье" Григорий Балагуров в беседе с "Лентой.ру".

Консерванты и антиоксиданты

По словам эксперта, наибольшую настороженность вызывают:

BHA (E320) и BHT (E321) — бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол, используемые для предотвращения окисления жиров.

В ряде стран ЕС и Японии эти вещества уже частично или полностью запрещены.

Исследования на лабораторных животных показали возможную связь с развитием злокачественных опухолей.

Этоксихин (E324) — мощный синтетический антиоксидант, часто применяемый в рыбных кормах.

Данные о его влиянии пока ограничены.

Есть исследования, указывающие на риск кожных проблем, нарушений работы печени и даже мутаций ДНК.

Усилители вкуса и белковые добавки

Особое внимание стоит уделить гидролизату животного белка:

он переваривается слишком быстро, вызывая скачки глюкозы и чувство голода;

может провоцировать переедание и ожирение;

сырьё для его производства нередко низкого качества, иногда дополнительно обрабатывается химическими веществами.

Растительные наполнители

В дешёвых кормах часто встречаются кукуруза и соя, которые:

плохо перевариваются у животных,

способны вызывать аллергии,

могут содержать остатки пестицидов, накапливающихся в организме.

Другие нежелательные компоненты

Дрожжи — почти не несут пользы, но вызывают зуд, высыпания и расстройства пищеварения.

Искусственные красители — добавляются ради привлекательного внешнего вида корма (для хозяина, а не питомца). При регулярном употреблении перегружают печень, провоцируют аллергии и хронические воспаления.