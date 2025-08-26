Опасные добавки в корме: как читать состав и не купить вредный
Некоторые ингредиенты в промышленных кормах могут быть не только бесполезными, но и опасными для здоровья питомцев. Об этом рассказал директор фонда охраны качества питания и упаковки "Закон и здоровье" Григорий Балагуров в беседе с "Лентой.ру".
Консерванты и антиоксиданты
По словам эксперта, наибольшую настороженность вызывают:
BHA (E320) и BHT (E321) — бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол, используемые для предотвращения окисления жиров.
В ряде стран ЕС и Японии эти вещества уже частично или полностью запрещены.
Исследования на лабораторных животных показали возможную связь с развитием злокачественных опухолей.
Этоксихин (E324) — мощный синтетический антиоксидант, часто применяемый в рыбных кормах.
Данные о его влиянии пока ограничены.
Есть исследования, указывающие на риск кожных проблем, нарушений работы печени и даже мутаций ДНК.
Усилители вкуса и белковые добавки
Особое внимание стоит уделить гидролизату животного белка:
- он переваривается слишком быстро, вызывая скачки глюкозы и чувство голода;
- может провоцировать переедание и ожирение;
- сырьё для его производства нередко низкого качества, иногда дополнительно обрабатывается химическими веществами.
Растительные наполнители
В дешёвых кормах часто встречаются кукуруза и соя, которые:
- плохо перевариваются у животных,
- способны вызывать аллергии,
- могут содержать остатки пестицидов, накапливающихся в организме.
Другие нежелательные компоненты
Дрожжи — почти не несут пользы, но вызывают зуд, высыпания и расстройства пищеварения.
Искусственные красители — добавляются ради привлекательного внешнего вида корма (для хозяина, а не питомца). При регулярном употреблении перегружают печень, провоцируют аллергии и хронические воспаления.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru