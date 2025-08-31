Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:28

Шестое чувство гастроэнтеролога: какие сочетания продуктов вызывают мгновенный дискомфорт

Врачи предупреждают: эти сочетания продуктов – бомба замедленного действия для ЖКТ

Многие привычные сочетания продуктов могут приносить больше вреда, чем пользы. Они перегружают желудочно-кишечный тракт, мешают усвоению питательных веществ и усиливают дискомфорт, особенно у людей с заболеваниями ЖКТ. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Федосьина.

Чай и кофе против кальция и железа

Популярная ошибка — запивать богатые кальцием или железом продукты кофе и чаем. Дело в том, что содержащиеся в напитках танины и кофеин мешают усвоению этих микроэлементов. Особенно это касается железа из растительных источников.

"Сочетание продуктов, богатых кальцием — молочные продукты, с продуктами, богатыми негемовым железом — зеленые листовые овощи, может снизить усвоение железа", — предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Федосьина.

В результате организм недополучает важные вещества, что особенно критично для людей с анемией.

Алкоголь и жирная пища

Неудачным является и тандем алкоголя с жирными блюдами. Такое сочетание перегружает пищеварительную систему, провоцируя несварение, тяжесть и тошноту. Ещё хуже, если закусывать спиртное острой или кислой едой: это усиливает раздражение слизистой желудка.

Когда особенно опасно

В большинстве случаев организм справляется с нагрузкой, но при проблемах с ЖКТ последствия могут быть серьёзнее. Например, людям с непереносимостью лактозы сочетания молочных продуктов с другими блюдами вызывают сильное вздутие и боли.

Чтобы не лишать себя пользы от еды и не нагружать желудок, важно учитывать совместимость продуктов. Простые изменения в рационе помогут сохранить баланс и избежать неприятных ощущений.

