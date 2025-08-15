Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автосвалка новых машин
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:54

Как сэкономить на ремонте? Откажитесь от этих 5 привычек за рулём

Как продлить срок эксплуатации автомобиля: рекомендации

Содержание машины сегодня — удовольствие не из дешёвых. Но часто сами владельцы усугубляют ситуацию, совершая простые, но опасные ошибки. Опытный автослесарь перечислил ключевые моменты, из-за которых автомобиль быстрее изнашивается, а кошелёк — пустеет.

Езда на пустом баке. Мало кто задумывается, но привычка дожимать до последней капли топлива вредит и новым авто, и машинам с пробегом. В современных моделях осадок со дна бака забивает фильтры и форсунки, а в старых — перегревается бензонасос, который охлаждается именно топливом.

Парковка вплотную к бордюру. Казалось бы, чем ближе к бордюру, тем безопаснее. На деле же резина и диски страдают от постоянного контакта с камнем, что приводит к повреждениям и незапланированным визитам в шиномонтаж.

Игнорирование ручного тормоза. Отказ от "ручника" или электронного парковочного тормоза — прямая дорога к лишней нагрузке на коробку передач. А ещё это просто опасно: машина может скатиться и стать участником ДТП.

Прогрев двигателя: миф или необходимость? Производители уверяют, что современные авто не нуждаются в прогреве. Но дело не только в температуре мотора — важно, чтобы масло равномерно распределилось по деталям. Холодный пуск без прогрева создаёт экстремальные нагрузки на "сухой" двигатель.

Экономия на диагностике. Многие водители пропускают диагностику во время ТО, чтобы сэкономить. Но именно она помогает выявить проблемы на ранней стадии, когда ремонт ещё не требует огромных вложений. Главное — найти честный сервис, где диагностику действительно проводят, а не имитируют.

"Лучше потратить немного сейчас, чем потом платить за капитальный ремонт", — подчеркивает автослесарь.

