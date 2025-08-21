Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Латте без кофемашины: рецепт для дома
Латте без кофемашины: рецепт для дома
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:42

Чашка радости без вреда: как наслаждаться кофе правильно

Врач-диетолог Селезнева рассказала, как молоко и сливки влияют на пользу и калорийность кофе

Кофейные напитки давно стали частью ежедневного рациона многих людей. Однако диетолог Татьяна Селезнева в беседе с "Аргументами и фактами" предупредила: не сам кофе опасен, а то, как и когда его употребляют.

Сколько чашек допустимо
По словам специалиста, оптимальная норма — не больше двух чашек в день. Превышение этого количества может негативно сказаться на организме, особенно на нервной системе и качестве сна.

Самый вредный кофе
Особенно осторожно стоит относиться к напиткам с добавками:

  • сахаром;
  • сиропами;
  • сладкими топпингами.

Именно такие варианты наносят больший вред, чем классический эспрессо или американо, поскольку перегружают организм быстрыми углеводами и лишними калориями.

Когда пить нельзя
Селезнева подчеркнула: чашка кофе на ночь — плохая идея. Напиток может нарушить сон и вызвать трудности с засыпанием.

Молоко и сливки — двойной эффект
Добавление молока или сливок смягчает действие кофеина, делая напиток более щадящим для желудка. Но вместе с этим значительно увеличивается его калорийность.

