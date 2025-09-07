Детские привычки — зеркало родителей: почему помощь нужно начинать с себя
Некоторые действия, кажущиеся безобидными в детстве, могут сопровождать человека долгие годы и в итоге привести к серьезным проблемам со здоровьем.
О наиболее распространённых случаях рассказала хирург городской детской поликлиники № 6 Светлана Мельникова. Её слова приводит региональный минздрав.
Топ опасных привычек
-
Закусывание щек, губ и языка
Такие микротравмы открывают путь инфекции, которая может вызвать гнойные воспаления. К этой же группе относится привычка срывать корочки на коже — в итоге формируются рубцы, а процесс заживления затягивается.
-
Грызение предметов
Ручки, карандаши и любые мелочи, попадающие в рот, становятся источником заражения паразитами и стоматита, сопровождающегося болезненными язвами.
-
Обкусывание ногтей и кутикулы
Обычно связано со стрессом. Регулярное воздействие деформирует ногтевые пластины и увеличивает риск заражения гельминтами.
Как помочь ребенку избавиться от привычек
Врач советует взрослым начать с себя: дети часто копируют поведение родителей. Эффективными могут быть:
-
спокойный разговор и объяснение последствий,
-
отвлечение и поиск новых интересных занятий,
-
поддержка и похвала за успехи,
-
внимание к эмоциональному состоянию ребёнка.
Когда нужна помощь врача
"Если у вашего ребенка из-за вредной привычки появились характерные внешние признаки какого-либо заболевания, не стоит заниматься самолечением, необходимо вовремя обратиться к врачу-специалисту. Своевременное лечение дает возможность предупредить более серьезные осложнения и обеспечить быстрое выздоровление", — подчеркнула Светлана Мельникова.
