Детские привычки — зеркало родителей: почему помощь нужно начинать с себя

Некоторые действия, кажущиеся безобидными в детстве, могут сопровождать человека долгие годы и в итоге привести к серьезным проблемам со здоровьем.

О наиболее распространённых случаях рассказала хирург городской детской поликлиники № 6 Светлана Мельникова. Её слова приводит региональный минздрав.

Топ опасных привычек

Закусывание щек, губ и языка

Такие микротравмы открывают путь инфекции, которая может вызвать гнойные воспаления. К этой же группе относится привычка срывать корочки на коже — в итоге формируются рубцы, а процесс заживления затягивается. Грызение предметов

Ручки, карандаши и любые мелочи, попадающие в рот, становятся источником заражения паразитами и стоматита, сопровождающегося болезненными язвами. Обкусывание ногтей и кутикулы

Обычно связано со стрессом. Регулярное воздействие деформирует ногтевые пластины и увеличивает риск заражения гельминтами.

Как помочь ребенку избавиться от привычек

Врач советует взрослым начать с себя: дети часто копируют поведение родителей. Эффективными могут быть:

спокойный разговор и объяснение последствий,

отвлечение и поиск новых интересных занятий,

поддержка и похвала за успехи,

внимание к эмоциональному состоянию ребёнка.

Когда нужна помощь врача