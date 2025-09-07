Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ребенок держит таблетки
Ребенок держит таблетки
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:02

Детские привычки — зеркало родителей: почему помощь нужно начинать с себя

Минздрав сообщил о последствиях вредных привычек у детей — названы самые частые случаи

Некоторые действия, кажущиеся безобидными в детстве, могут сопровождать человека долгие годы и в итоге привести к серьезным проблемам со здоровьем.

О наиболее распространённых случаях рассказала хирург городской детской поликлиники № 6 Светлана Мельникова. Её слова приводит региональный минздрав.

Топ опасных привычек

  1. Закусывание щек, губ и языка
    Такие микротравмы открывают путь инфекции, которая может вызвать гнойные воспаления. К этой же группе относится привычка срывать корочки на коже — в итоге формируются рубцы, а процесс заживления затягивается.

  2. Грызение предметов
    Ручки, карандаши и любые мелочи, попадающие в рот, становятся источником заражения паразитами и стоматита, сопровождающегося болезненными язвами.

  3. Обкусывание ногтей и кутикулы
    Обычно связано со стрессом. Регулярное воздействие деформирует ногтевые пластины и увеличивает риск заражения гельминтами.

Как помочь ребенку избавиться от привычек

Врач советует взрослым начать с себя: дети часто копируют поведение родителей. Эффективными могут быть:

  • спокойный разговор и объяснение последствий,

  • отвлечение и поиск новых интересных занятий,

  • поддержка и похвала за успехи,

  • внимание к эмоциональному состоянию ребёнка.

Когда нужна помощь врача

"Если у вашего ребенка из-за вредной привычки появились характерные внешние признаки какого-либо заболевания, не стоит заниматься самолечением, необходимо вовремя обратиться к врачу-специалисту. Своевременное лечение дает возможность предупредить более серьезные осложнения и обеспечить быстрое выздоровление", — подчеркнула Светлана Мельникова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование Journal of Alzheimer’s Disease: ухудшение обоняния связано с деменцией сегодня в 16:54

Болезнь Альцгеймера начинается не с памяти: что выдает её раньше

Исследования показывают, что ухудшение обоняния может быть первым признаком болезни Альцгеймера. Узнайте, как это влияет на диагностику и лечение.

Читать полностью » Учёные: чай из лимонника содержит цитраль и мирцен, помогающие при головной боли сегодня в 16:14

Чай, что превращает ночь в мягкое облако, а тревоги — в дым: восточный напиток оказался сильнее снотворного

Узнайте, как ароматный чай из капим-лимона помогает расслабиться, поддержать пищеварение и улучшить общее самочувствие.

Читать полностью » Дуэйн Джонсон заявил, что предпочитает постоянно поддерживать форму, а не возвращать её заново сегодня в 15:52

Грыжи, операции и срыв диеты: цена легендарной формы Дуэйна Джонсона

Дуэйн Джонсон удивил поклонников на Венецианском кинофестивале своей стройной формой. Узнайте, что стоит за этой трансформацией героя гимнастического экрана и как он справляется с травмами и питательными привычками.

Читать полностью » Психологи: избегание взгляда и закрытая поза говорят о недоверии сегодня в 15:06

Разговор идёт, а собеседник уже мысленно ушёл: микросигналы, которые нельзя игнорировать

Тело часто выдаёт эмоции, которые мы стараемся скрыть. Какие невербальные сигналы показывают, что человек настроен против вас?

Читать полностью » После отпуска: как вернуть бодрость за 72 часа — советы Руслана Масгутова сегодня в 14:26

Ягодные разгрузки и грибная магия: что добавляют в рацион те, кто восстанавливается за два дня

Кандидат медицинских наук Руслан Масгутов раскрыл секреты быстрого восстановления после отпуска: древняя практика экадаши, интервальное голодание 16/8 и 3 суперфуда для детокса. Как избежать стресса для организма — главные правила.

Читать полностью » Врач Ирина Тюрина объяснила, как питание и сон помогают детоксикации осенью сегодня в 14:12

Почему избыток фруктов мешает детоксикации и вредит кишечнику

Осень — время восстановить силы и помочь организму очиститься. Как питание, сон и физическая активность влияют на процесс детокса?

Читать полностью » Гастроэнтеролог Олег Лысенко рассказал о рисках мяса при аллергиях и фенилкетонурии сегодня в 13:45

От борща до стейка: 3 категории людей, которым мясо категорически противопоказано

Мясо может быть опасно при аллергиях на животные белки, фенилкетонурии и заболеваниях сердца. Гастроэнтеролог Олег Лысенко объясняет, кому стоит исключить мясо из рациона и как выбрать безопасные альтернативы.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Евлашева: грибы содержат витамин D, селен и витамин B6 сегодня в 13:18

Почему детям и аллергикам лучше обходить грибы стороной

Грибы полезны, но подходят не всем. Кому они противопоказаны и как правильно их готовить, чтобы избежать проблем со здоровьем?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Физиотерапевт Тайна Мессиас: наклон головы к смартфону создаёт нагрузку на шею до 27 кг
Питомцы

В Вологде сотрудники МЧС помогли приюту для животных в День благотворительности
Садоводство

Камеры с нейросетью фиксируют нарушения на дачных участках в Московской области
Туризм

Вратарь сборной России пожаловался на задержку багажа после рейса через Стамбул
Дом

Сантехники: стиральная машина может сорвать шланг и устроить потоп при сильной вибрации
Авто и мото

Инспекторы ГАИ требуют медицинскую справку при проверке документов — разъяснение МВД
Наука и технологии

Учёные выявили клетки у тигровых питонов, помогающие переваривать кости без дисбаланса минералов
Еда

В России создадут список национальных блюд — Минпромторг включит более 200 позиций
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet