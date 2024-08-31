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Нутрициолог Тиханычева: кабачки могут усугубить проблемы с почками
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Подходят не всем: россиянам рассказали о неожиданной опасности кабачков и баклажанов

Нутрициолог Тиханычева: кабачки могут усугубить проблемы с почками

Кабачки и баклажаны полезны для здоровья, но есть случаи, когда их употребление может причинить вред, рассказала Passion.ru нутрицилог Жанна Тиханычева.

По словам врача, кабачки не подходят тем, у кого есть проблемы с почками: овощ может усугубить заболевание. Кроме того, внешне безобидные кабачки могут спровоцировать аллергию, добавила она.

Баклажаны тоже представляют опасность, так как содержат оксалаты — соли и эфиры щавелевой кислоты, которые могут спровоцировать образование камней в почках. Также в овощах содержится токсичное вещество — соланин.

В остальном кабачки и баклажаны полезны для здоровья, так как в них много витаминов и минералов. В частности, кабачки помогают регулировать вес, улучшают состояние кожи и сердечно-сосудистой системы. А баклажаны обладают прекрасными антиоксидантным свойствами за счёт содержания насунина — вещества, защищающего клетки от повреждений.

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Баклажа́н, или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец— вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.

Фото: Freepik.

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