Экономия выйдет боком: почему бензин АИ-92 может убить двигатель автомобиля

Заливая низкооктановый бензин АИ-92 в автомобиль, водители могут невольно нанести вред транспортному средству, так как не любой мотор рассчитан на работу на таком виде топлива, рассказал эксперт журнала "За рулём" Игорь Кацубо.

Он отметил, что автовладельцы часто хотят сэкономить: литр 92-го бензина стоит примерно на 10% дешевле, чем литр АИ-95. Но если автомобильный двигатель не рассчитан производителем на работу на низкооктановом бензине, то в итоге экономия обернётся дорогостоящим ремонтом машины.

Кацубо предупредил, что даже если мотор может работать на АИ-92, то автомобиль всё равно нужно беречь от больших нагрузок и высоких оборотов. Также использование 92-го бензина увеличивает расход топлива и одновременно снижает мощность и динамику двигателя.

В любом случае АИ-92 лучше использовать не постоянно, а в качестве резервного топлива, а в основном заливать в машину АИ-95, посоветовал эксперт.

Фото: Freepik.