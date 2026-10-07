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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 17:05

Молодежь полюбила отдыхать без компании: маленькая хитрость поможет не потерять вкус к общению

Стремление к уединению в общественных местах стало устойчивым трендом среди молодежи, однако такая привычка может негативно сказываться на способности выстраивать социальные связи, заявила семейный системный психолог Алена Леонова. Эксперт проанализировала причины популярности одиночных походов в кино и рестораны в комментарии для NewsInfo. Ru.

Ранее сообщалось, что жители России все чаще предпочитают посещать культурные мероприятия и заведения общепита без компании. Психолог Лидия Кутузова пояснила "Известиям", что подобный осознанный выбор получил название "solodating" — формат свидания с самим собой. Часто такая модель поведения становится следствием того, что зависимость от чужого мнения мешает человеку чувствовать себя комфортно в обществе.

По мнению Леоновой, текущая мода на одиночество обусловлена нежеланием прикладывать усилия для взаимодействия с окружающими. Общение с другими людьми требует подстройки под чужие интересы и выполнения взаимных требований, тогда как контакт с самим собой кажется более простым и понятным путем.

Специалист подчеркнула, что многолетняя ориентация общества на индивидуализм привела к смещению приоритетов, где личные интересы полностью доминируют над коллективными. Однако постоянное избегание контактов провоцирует эмоциональное напряжение, которое со временем лишь накапливается.

"Сейчас молодые люди, видимо, останавливаются на уровне "я", дальше дело не идёт. Из-за этого теряется навык общения и построения отношений. Даже если этот навык был привит в семье, со временем он постепенно сходит на нет", — отметила Леонова.

Психолог добавила, что фундамент социальных навыков закладывается в детстве, и если ребенка не ориентировали на создание связей, во взрослом возрасте он будет склонен к изоляции. При этом даже в долгосрочных союзах важно помнить, что психология отношений требует соблюдения баланса между близостью и личными границами.

Тем не менее, полный отказ от коммуникации в пользу одиночных выходов в свет Леонова считает вредной тенденцией, ведущей к разобщению людей. Для сохранения ментального тонуса крайне важно поддерживать психическое здоровье через регулярное живое взаимодействие.

"В конце концов мы начинаем болеть, если не взаимодействуем с другими людьми. Это абсолютно доказанный факт. Мы должны общаться с себе подобными — иначе это плохо сказывается на нашем психическом состоянии", — добавила психолог.

В качестве альтернативы пассивному одиночеству специалист предложила использовать выходы в свет как возможность для легкого, ни к чему не обязывающего общения. Обмен короткими фразами или впечатлениями с незнакомцами помогает расширять социальный круг и предотвращает деградацию коммуникативных навыков. В некоторых случаях умение вовремя вступить в диалог или проявить право на отказ от навязанного одиночества становится ключом к внутренней свободе.

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Проверено экспертом: Психолог Илья Шеховцов
Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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