Божья коровка перестала быть символом удачи: азиатский арлекин атакует дома
Яркие божьи коровки обычно вызывают улыбку и ассоциируются с безобидными насекомыми. Однако их азиатский родственник — божья коровка-арлекин — способен доставить немало хлопот. Эти насекомые активно заселяют дома и квартиры, и бороться с ними нужно осторожно.
"Нашествие божьих коровок-арлекинов не представляет серьезной угрозы для большинства людей. Однако, лицам с аллергией и чувствительной кожей следует соблюдать повышенные меры предосторожности", — отметила врач Екатерина Гузман.
Чем отличаются арлекины от обычных божьих коровок
Азиатская божья коровка внешне похожа на привычных насекомых, но имеет ряд особенностей:
-
может быть оранжевой, красной или жёлтой с разным количеством чёрных точек;
-
крупнее обычных божьих коровок;
-
выделяет неприятный запах при раздражении;
-
при массовом размножении заселяет стены домов, чердаки и окна.
Чем опасны арлекины
Для большинства людей они безопасны, но существуют риски:
-
у аллергиков возможны кожные реакции и раздражение слизистых;
-
при попадании на кожу может появиться зуд и покраснение;
-
при раздавливании выделяют жидкость с неприятным запахом и токсичными свойствами.
Сравнение: обычные и арлекинские божьи коровки
|Характеристика
|Обычная божья коровка
|Божья коровка-арлекин
|Цвет
|Красный с семью точками
|От жёлтого до оранжевого, разное количество точек
|Размер
|5-7 мм
|До 10 мм
|Польза
|Уничтожает тлю
|Вредит местным видам божьих коровок
|Опасность для человека
|Нет
|Возможны аллергии и раздражения
Советы шаг за шагом
-
Не трогайте насекомых голыми руками.
-
Для удаления используйте пылесос.
-
Заделайте щели и отверстия в окнах и стенах.
-
Регулярно проветривайте помещение.
-
При массовом нашествии обращайтесь в службы дезинсекции.
-
Если ситуация критическая, допускается осторожное применение инсектицидов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Раздавить насекомое рукой → раздражение кожи, неприятный запах → аккуратно удалить пылесосом.
-
Игнорировать колонию → массовое размножение в доме → профилактическая герметизация щелей.
-
Использовать сильные яды без контроля → вред здоровью жильцов → вызвать специалистов по дезинсекции.
А что если…
А что если в доме живут маленькие дети или домашние животные? В этом случае особенно важно избегать инсектицидов и использовать только механические методы удаления: пылесос, сетки на окна, герметизация щелей.
FAQ
Опасны ли божьи коровки-арлекины для человека?
Нет, серьёзной угрозы они не несут, но у аллергиков могут вызвать реакцию.
Можно ли избавиться от арлекинов самостоятельно?
Да, если их немного. При массовом нашествии лучше вызвать специалистов.
Помогают ли инсектициды?
Да, но применять их нужно осторожно и только в крайних случаях.
