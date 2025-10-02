Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Божья коровка
Божья коровка
© commons.wikimedia.org by Francisco Welter-Schultes is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:34

Божья коровка перестала быть символом удачи: азиатский арлекин атакует дома

Врач Екатерина Гузман предупредила об аллергии при нашествии божьих коровок-арлекинов

Яркие божьи коровки обычно вызывают улыбку и ассоциируются с безобидными насекомыми. Однако их азиатский родственник — божья коровка-арлекин — способен доставить немало хлопот. Эти насекомые активно заселяют дома и квартиры, и бороться с ними нужно осторожно.

"Нашествие божьих коровок-арлекинов не представляет серьезной угрозы для большинства людей. Однако, лицам с аллергией и чувствительной кожей следует соблюдать повышенные меры предосторожности", — отметила врач Екатерина Гузман.

Чем отличаются арлекины от обычных божьих коровок

Азиатская божья коровка внешне похожа на привычных насекомых, но имеет ряд особенностей:

  • может быть оранжевой, красной или жёлтой с разным количеством чёрных точек;

  • крупнее обычных божьих коровок;

  • выделяет неприятный запах при раздражении;

  • при массовом размножении заселяет стены домов, чердаки и окна.

Чем опасны арлекины

Для большинства людей они безопасны, но существуют риски:

  • у аллергиков возможны кожные реакции и раздражение слизистых;

  • при попадании на кожу может появиться зуд и покраснение;

  • при раздавливании выделяют жидкость с неприятным запахом и токсичными свойствами.

Сравнение: обычные и арлекинские божьи коровки

Характеристика Обычная божья коровка Божья коровка-арлекин
Цвет Красный с семью точками От жёлтого до оранжевого, разное количество точек
Размер 5-7 мм До 10 мм
Польза Уничтожает тлю Вредит местным видам божьих коровок
Опасность для человека Нет Возможны аллергии и раздражения

Советы шаг за шагом

  1. Не трогайте насекомых голыми руками.

  2. Для удаления используйте пылесос.

  3. Заделайте щели и отверстия в окнах и стенах.

  4. Регулярно проветривайте помещение.

  5. При массовом нашествии обращайтесь в службы дезинсекции.

  6. Если ситуация критическая, допускается осторожное применение инсектицидов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Раздавить насекомое рукой → раздражение кожи, неприятный запах → аккуратно удалить пылесосом.

  • Игнорировать колонию → массовое размножение в доме → профилактическая герметизация щелей.

  • Использовать сильные яды без контроля → вред здоровью жильцов → вызвать специалистов по дезинсекции.

А что если…

А что если в доме живут маленькие дети или домашние животные? В этом случае особенно важно избегать инсектицидов и использовать только механические методы удаления: пылесос, сетки на окна, герметизация щелей.

FAQ

Опасны ли божьи коровки-арлекины для человека?
Нет, серьёзной угрозы они не несут, но у аллергиков могут вызвать реакцию.

Можно ли избавиться от арлекинов самостоятельно?
Да, если их немного. При массовом нашествии лучше вызвать специалистов.

Помогают ли инсектициды?
Да, но применять их нужно осторожно и только в крайних случаях.

