Божья коровка перестала быть символом удачи: азиатский арлекин атакует дома

Характеристика Обычная божья коровка Божья коровка-арлекин Цвет Красный с семью точками От жёлтого до оранжевого, разное количество точек Размер 5-7 мм До 10 мм Польза Уничтожает тлю Вредит местным видам божьих коровок Опасность для человека Нет Возможны аллергии и раздражения

Советы шаг за шагом

Не трогайте насекомых голыми руками. Для удаления используйте пылесос. Заделайте щели и отверстия в окнах и стенах. Регулярно проветривайте помещение. При массовом нашествии обращайтесь в службы дезинсекции. Если ситуация критическая, допускается осторожное применение инсектицидов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Раздавить насекомое рукой → раздражение кожи, неприятный запах → аккуратно удалить пылесосом.

Игнорировать колонию → массовое размножение в доме → профилактическая герметизация щелей.

Использовать сильные яды без контроля → вред здоровью жильцов → вызвать специалистов по дезинсекции.

А что если…

А что если в доме живут маленькие дети или домашние животные? В этом случае особенно важно избегать инсектицидов и использовать только механические методы удаления: пылесос, сетки на окна, герметизация щелей.

FAQ

Опасны ли божьи коровки-арлекины для человека?

Нет, серьёзной угрозы они не несут, но у аллергиков могут вызвать реакцию.

Можно ли избавиться от арлекинов самостоятельно?

Да, если их немного. При массовом нашествии лучше вызвать специалистов.

Помогают ли инсектициды?

Да, но применять их нужно осторожно и только в крайних случаях.