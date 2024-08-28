Украинские СМИ сообщают об обстреле Харькова

В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее канал уже информировал о взрыве в городе.
В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога, свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины.
Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Во Франции арестован подозреваемый в теракте у синагоги
Подозреваемый в организации теракта у синагоги в департаменте Эро на юге Франции и один из его родственников арестованы и обвинены в совершении террористического преступления.
Сербия намерена развивать военное сотрудничество с Францией
В ходе двухдневного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию (29-30 августа), президент Александр Вучич планирует обсудить с ним широкий спектр вопросов, включая приобретение истребителей Rafale, сотрудничество в сфере энергетики, экономики и информационных технологий.
СРЗП предлагает бесплатное горячее питание для всех школьников 5-9 классов
Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым готовят законопроект о бесплатном горячем питании для всех учащихся 5-9 классов.
Минобороны России запустило онлайн-ресурс, посвященный освобождению Западной Украины
Министерство обороны России создало цифровой ресурс, посвященный 80-летию Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции и освобождению Западной Украины от немецко-фашистских захватчиков.