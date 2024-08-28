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В Харькове вновь раздалась серия взрывов
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Украинские СМИ сообщают об обстреле Харькова

В Харькове вновь раздалась серия взрывов

В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее канал уже информировал о взрыве в городе.

В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога, свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿

Мир

Во Франции арестован подозреваемый в теракте у синагоги

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Сербия намерена развивать военное сотрудничество с Францией

Сербия намерена развивать военное сотрудничество с Францией

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Общество

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СРЗП предлагает бесплатное горячее питание для всех школьников 5-9 классов

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым готовят законопроект о бесплатном горячем питании для всех учащихся 5-9 классов.

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Минобороны России запустило онлайн-ресурс, посвященный освобождению Западной Украины

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Новости