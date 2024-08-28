Украинские СМИ сообщают об обстреле Харькова

В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога, свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины.

В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее канал уже информировал о взрыве в городе.

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