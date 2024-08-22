Вооруженные силы России смогли прорвать линию оборонительных сооружений украинской армии около населенного пункта Купянск в Харьковской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказал отставной подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

"В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать линию обороны украинских боевиков", — заявил бывший офицер.

По его словам, прорыв российскими войсками обороны ВСУ на харьковском направлении в районе Купянска значительно ухудшил положение украинской армии в районе населенного пункта Песчаное.

Кроме того, Марочко добавил, что украинское военное командование предпринимает попытки стабилизировать фронт, однако они не могут этого сделать из-за нехватки живой силы и средств, что негативно отражается на всей ситуации в целом.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Алексей Ерешко (Alexey Yereshko)