Вооруженные силы России смогли прорвать линию оборонительных сооружений украинской армии около населенного пункта Купянск в Харьковской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказал отставной подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать линию обороны украинских боевиков", — заявил бывший офицер.
По его словам, прорыв российскими войсками обороны ВСУ на харьковском направлении в районе Купянска значительно ухудшил положение украинской армии в районе населенного пункта Песчаное.
Кроме того, Марочко добавил, что украинское военное командование предпринимает попытки стабилизировать фронт, однако они не могут этого сделать из-за нехватки живой силы и средств, что негативно отражается на всей ситуации в целом.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Алексей Ерешко (Alexey Yereshko)
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