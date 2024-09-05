Украинское военное командование отправляет иностранных наемников с харьковского направления на курское. Об этом во время брифинга сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк.
По его словам, Киев собирается перебросить свыше 500 наемников.
"Всего с Харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наемников, преимущественно французской национальности", — заявил Лисняк.
Стоит отметить, что по данным Министерства обороны РФ, с начала российской спецоперации на территорию Украины прибыли свыше 13 тысяч наемников, из которых шесть тысяч — уничтожены.
Фото: commons.wikimedia.org/davric
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