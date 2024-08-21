Генерал ВСУ Горбенко: перед наступлением ВС РФ в Харьковской области не было укреплений

В Харьковской области перед наступлением Вооруженных сил Российской Федерации (РФ) на некоторых участках не было поставлено никаких укреплений. Такое заявление сделал генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко, его слова приводит украинское издание Hromadske.

В публикации говорится, что в конце прошлого года было дано поручение укрепить позиции на харьковском направлении.

В материале говорится, что Горбенко заявлял, что опорные пункты ВСУ на этом направлении были в низинах и заросли различной зеленью, а также осыпались траншеи. При этом бетонные постройки не были обустроены надлежащим образом.

"Потому он отказался их принимать", — уточняется в статье.

Стоит отметить, что в марте этого года депутат Рады Роксолана Пидласа сообщала о том, что Киев выделил 87 млрд долларов (около 50% всего бюджета) на оборонные расходы.

Фото: Facebook*/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade

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