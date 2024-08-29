После серии взрывов в Харькове пропал свет в ряде районов города

Взрывы в Харькове привели к отключению электроэнергии в части города

В некоторых районах Харькова на Украине произошло отключение электроснабжения после серии взрывов, сообщила в четверг компания "Харьковоблэнерго" через свой Telegram-канал.

Украинские медиа в ночь на четверг информировали о нескольких взрывах в Харькове, что совпало с объявлением воздушной тревоги.

Компания отметила, что в определенных районах города электроснабжение было прервано.

Сотрудники "Харьковоблэнерго" приступили к работе по восстановлению электроснабжения в пострадавших районах.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿